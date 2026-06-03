信和商場夥花旗信用卡推消費獎賞 全年最多可換1040元現金券

信和集團宣布，與花旗銀行展開深化合作，透過數據及數碼科技推動全年跨生活場景的消費體驗，合作範疇涵蓋商場零售、泊車、酒店及住宅租賃，加強對中高消費力客群的經營，並提升數據營運能力。信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，透過加強數碼平台的結合及會員數據分析，進一步深化對中高消費力客群的經營，為會員帶來更連貫的體驗，同時透過小遊戲及商戶參與提升參與度及消費深度，為集團長遠發展奠定基礎。

信和指出，推廣期由即日起至2026年至12月31日，Citi信用卡客戶於9大信和集團商場以實體卡消費，每滿300元可獲1個印花，累積後可換領S現金券，全年最高可獲1040元獎賞，活動同時設有總值超過32萬元的「最高累積消費賞」，包括吉利GEELY EX2純電小型SUV、多項購物與餐飲禮遇及S現金券，並涵蓋逾40間精選商戶全年優惠。

全年目標帶動8000萬消費

信和透露，早於去年已與花旗銀行進行階段性合作測試，主要集中於會員整合及支付推廣，數據顯示參與會員的人均消費金額及消費頻率均錄得提升，當中年輕及中生代專業人士對整合式優惠機制反應較佳，目前S⁺ REWARDS約10%會員屬高消費群組，貢獻約40%整體消費額，顯示消費結構具一定集中度。信和相信，透過更精準的數據分析，有助進一步提升高價值客群的消費深度及重複消費率。

該集團指，合作首階段，初步成效理想，相關推廣範圍內的S⁺ REWARDS會員消費額錄得逾20%增長，並帶動S⁺ REWARDS新會員人數上升逾10%，全年目標帶動8000萬消費，雙方亦會將重點分析合作所產生的數據洞察，包括會員活躍度、消費頻率及跨場景轉換率等指標，以評估策略的長遠效益。

另外，信和表示，即日起Citi信用卡客戶可於Citi Mobile App領取信和集團S+ REWARDS 50元 S現金券優惠碼，並可憑優惠碼於信和集團旗下9大商場享消費滿500減50禮遇，為客戶的消費帶來更便捷、更豐盛的即時回贈體驗。

