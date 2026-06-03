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GUM稱強積金5月人均賺近萬元 亞洲基金成大贏家 「見證AI工業革命」

投資理財
更新時間：14:15 2026-06-03 HKT
發佈時間：14:15 2026-06-03 HKT

GUM今日公佈5月份強積金表現，其中強積金綜合指數上升2.9%，報307.1點；股票基金指數上升3.8%，報449.9點；混合資產基金指數上升3.3%，報311.5點；固定收益基金指數上升0.2%，報133.8點。強積金5月份人均賺9,886元，年初至今人均賺23,628元。

亞洲基金年初至今回報逾29%

GUM執行董事陳銳隆表示，「我們正在見證AI掀起的工業革命」，在科技競賽與算力競爭下，AI投資周期和盈利預期大幅上升，AI發展所需的記憶體、基礎設施等仍然短缺，屬真實需求，令亞洲基金暫成今年最大贏家，年初至今回報逾29%。

此外，GUM首席投資總監劉嘉鴻指出，該機構繼續看好美國股票基金和亞洲股票基金，惟霍爾木茲海峽的解封進度反覆，通脹預期升溫令部份央行已開始討論加息的必要，需留意債市壓力蔓延至股市。

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