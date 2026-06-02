從化勢必華麗變身｜曾智華

認識不少朋友屬投資狂，只要有商機，走到天涯海角都願意，包括沙漠及非洲，總之有錢搵，絕對冇問題。小弟並沒這種韌性與耐性，故一切投資，只在香港，連大灣區都冇興趣。不過，近月我頻頻提醒投資狂老友，必須留意廣東省廣州市內轄區的從化。點解？因肯定大把發達機遇！三兩年之後，此處的酒店、食肆、旅遊區以至住宅銷售，勢必如火箭星空，旺到爆炸！因為，期待已久，籌備十多年的「從化賽馬」，將於十月落實。起初，大家當然會窒住窒住，一切依足國情及規例——唔准賭，只准跑！但你信唔信以後會年年月月只得如此？

香港馬迷來往4小時內搞掂

小弟參觀過從化馬場，非常先進，乃國際一級建設，佔地150公頃，有4條跑道，12棟馬房，另外，更有馬匹醫院及多個泳池，足以同時訓練1,200匹戰馬。看台方面，可容納8,000人。從化馬場距離香港120公里，很快，過關將會全面簡易化，之後，香港馬迷來往可以在4個小時內搞掂。

老友，去得從化點會即日來回呀，幾大都住返一晚溫泉酒店與及食返三兩餐走地雞野生河鮮，再按返三五個鐘腳及全身啦。如此，整個從化就會出現爆炸性的經濟生態改變，周邊的一切消費場所，大把生意做。

聽講一場嘉年華已如箭在弦

香港馬會部署多年，當然除非唔做，一做就誓必要全面成功，故此，已搭通天地線，將會搞得興旺又得體。首先目標為吸引本港及國內馬迷蜂湧入場，故此，據悉會安排馬王北上競賽，到時，大家肯定會見到「嘉應高昇」及「浪漫戰士」等世界頂級名駒在當地出現。只要按部就班，慢慢建立與香港一樣的慈善基礎，最重要能惠及內地所有非牟利服務機構，以此作前提，發展肯定無往而不利，因對國家稅收也有龐大貢獻。

聽講，一場盛大的嘉年華活動已經如箭在弦，旅遊集團也配合設計了大量以文體旅遊作包裝產品，盡量減低賭博色彩。

從化這個廣州後花園，勢必慢慢華麗變身，誰可捕捉到投資先機，誰就會笑得最早。

資深傳媒人 曾智華

