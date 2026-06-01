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一至三類數字人民幣實名錢包今年起有息收 港匿名錢包用戶冇份

投資理財
更新時間：11:24 2026-06-01 HKT
發佈時間：11:24 2026-06-01 HKT

今年1月1日起，數字人民幣正式升級為2.0版，由數字現金變為數字存款貨幣，自此只要是一至三類實名數字人民幣錢包內的餘額均享有活期存款利率，惟香港用戶所開立的數字人民幣錢包因屬四類匿名錢包，故依然無息收。

內地用戶享活期息0.05厘

內地提供數字人民幣錢包服務的銀行，自1月開始為實名錢包餘額按照活期存款掛牌利率計付利息，計結息規則與活期存款一致。內地用戶享有相關銀行的活期息為0.05厘，每季度末的結息日後，用戶可於數字人民幣App首頁的錢包資產頁面查看結息詳情。

金管局發言人表示，人民銀行於1月起調整數字人民幣的政策及營運安排，三類或以上（實名）數字人民幣錢包可以收取利息，而現時香港用戶使用的屬四類錢包（匿名），不能計息。因此有關安排對數字人民幣於香港跨境試點業務沒有實際的影響，用戶使用數字人民幣的場景和方法沒有改變。

此外，中銀香港（2388）指，隨著內地實施新一代數字人民幣運行機制，標誌著數字人民幣進入2.0時代。這將為數字人民幣在支付結算、資金流轉等場景的應用拓展了新的空間。該行將密切留意市場發展，持續參與數字人民幣試點工作並開拓更多零售場景，致力促進內地與香港支付互聯互通。

根據現行安排，金管局發言人指香港用戶如需提取數字人民幣錢包內的餘額，可以攜帶有效的身份證明文件前往錢包運營機構在港的指定分行櫃面辦理提現服務。

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