只許總統入市，不許議員開戶｜藍血工廠

發財本身就是一場無須掩飾的行為藝術。最近，那位狂人總統在現代史上史無前例地披露了他在任期間的股票交易，總值估計高達7.5億美元。這個交易量是甚麼概念？2025年美國國會535位議員的交易總額加起來，都不及他一人。最諷刺的是，他不足3個月前才在國情咨文中大義凜然地呼籲禁止國會議員炒股。這種「只許總統入市，不許議員開戶」的霸氣，正是華盛頓沼澤（The Swamp）裏最坦誠的風景。

Palantir源源不絕獲政府合約

​看看他在大數據公司Palantir上的神級操作，簡直是Palantir stock traded left and right。單單在2026年第一季，Trump就申報了14次Palantir的股票交易。他最大的一筆動作是拋售，從中獲利保守估計超過500萬美元。有趣的是，在他第二個任期內，這家依賴政府開支的公司股價已經翻了兩倍有多。這邊廂總統與國會議員左手交右手地炒賣，那邊廂Palantir就源源不絕地獲得聯邦政府合約——第一季拿了超過2,700萬美元，到了第二季更猛增至估計1.85億美元。Trump大部份的買入操作，恰巧都精準落在第一季末。你說這是眼光獨到，還是春江水暖鴨先知，預判了政府合約的激增？

科網巨頭瘋狂擴建Data center

​至於那些矽谷科網巨頭，一開局就大刀闊斧解除AI和科技發展的監管，推翻了拜登時代允許各州自定監管框架的政策。結果？Meta、Amazon、Microsoft和Alphabet這四大巨頭毫無顧忌地瘋狂加速擴建Data center，在極度有利的政策環境下，股價自然水漲船高。Trump順勢割韭菜，單是拋售這幾家科技巨無霸及Apple和Nvidia的股票，就佔了他總銷售收益的近四分之一；其中Meta和Amazon更是各套現了高達2,500萬美元。科技菁英在網上罵他，他卻在華爾街笑住數錢，這是資本主義最現實的黑色幽默。

國防股買賣多接近第二季

最後，當然少不了美國的全球霸權命脈——軍工複合體（Military-industrial complex）。今年第一季末，Trump掃入了多隻國防軍工股，期間唯一大額拋售的防務股，只是賣了約100萬美元的Honeywell。原本年初時聯邦政府合約批得比較慢，但到了剛剛過去一個月，經歷了平靜的第一季後，General Dynamics、Northrop Grumman和RTX等軍工大廠突然齊齊躋身聯邦合約最大受惠者的首25位。總統先生的國防股買賣幾乎全部集中在接近第二季的時間點，這筆來自國防訂單的豐厚紅利，看來早已在計算之內。

​順帶一提，在這些動輒千萬的科技與軍工巨頭之間，Trump竟然還申報了一筆500萬美元的買入，對象是一家叫Kura Sushi（藏壽司）的迴轉壽司小盤股。這種將大國軍事博弈、尖端AI晶與平民日式快餐共冶一爐的奇異投資組合，或許，這就是他引以自豪的The Art of炒股。

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