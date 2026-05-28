首季5000宗永久離港提走強積金涉逾11.8億 總供款創季度新高

積金局最新的《強制性公積金計劃統計摘要》顯示，今年第一季以永久離港為理由，提早提取強積金的申索數目增至5000宗，按季增加19.04%，按年則減少25.37%，涉及金額11.88億元，按季增加16.01%，按年則減少26.94%。

積金局指出，首季以抵消遣散費為理由提取強積金的申索6500宗，按季減少7.14%，按年減少31.58%，金額為5.74億元，按季持平，按年減少31.99%；首季以抵消長服金為理由提取強積金的申索4600宗，按季減少16.36%，按年減少30.3%，涉及金額7.23億元，按季減少15.24%，按年減少27.19%。

可扣稅自願性供款數目按年上升16%

截至2026年3月底，強積金可扣稅自願性供款（tax-deductible voluntary contributions （TVC））帳戶數目首次突破10萬個，共10.1萬個，並按年上升16%；TVC帳戶的供款總額在2026年第一季達15億，是自TVC於2019年4月實施以來最高季度數字，而自實施以來相關帳戶的累計供款金額則為156億元。

另外，首季已收的強積金總供款創季度新高，達244億元，當中強制性供款為175億元。