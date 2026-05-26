強積金屬數十年長跑 耐心等待「複利效應」｜彭永東

近月市場波動加劇，但除了股市升跌本身成為話題外，更值得關注的是香港人面對MPF時的情緒反應。如近日Threads上一則有關MPF的帖文，引起不少打工仔熱議。有網民分享自己供款約23年後，連同自願性供款，MPF累積已接近550萬元。帖文下大量留言都表示意外：「原來MPF可以累積到咁大！」

然而，同一時間，市場數據卻反映另一個現象。根據BCT資料，今年3月環球股市急跌期間，不少MPF成員急於進行基金轉換；但到4月市場反彈後，資金又重新流入股票基金及混合資產基金。這種「跌時離場、升時追回」的情況，其實多年來一直存在。

不少人以為MPF回報差，是因為揀錯基金；但現實往往是，真正拖低回報的，很多時是投資情緒。

複利威力在於後半段

很多人討論MPF，都習慣會問：「邊隻基金最好？」、「美股基金仲追唔追得過？」但MPF本質上，其實是一項長達數十年的資產累積工具。真正拉開回報差距的不是單一基金，而是投資行為。

以近期 Threads 熱議個案為例，假設供款人現年45歲，供款23年後累積約550萬元，並持續每月供款約1.5萬元。若未來20年平均回報約4%，退休時資產有機會增長至約1,700萬元；若長期平均回報達7%，資產更有機會接近3,000萬元。很多人看到550萬元已覺得驚訝，但真正關鍵的，其實是未來二十年的「複利增長」。

另一位網民則分享，自MPF推出以來一直只做基本強制性供款，每月約3,000元，25年間累積約300萬元，其中約130萬元屬投資收益。換句話說，接近一半資產，其實來自市場回報，而非供款本身。

假設該人士未來繼續維持現有供款：若年均回報約4%，退休資產有機會增至620萬元；若年均回報約7%，則有機會升至約960萬元。

若按4%退休提取率推算：620萬元資產，每月被動收入約2萬元；960萬元資產，每月則約3.2萬元。 兩者每月相差超過1萬元，長遠生活質素差異其實十分明顯。這亦說明了一個關鍵：MPF 並不是「退休前先會睇」的戶口，而是一項需要主動經營的長期資產。

最傷往往是「低位離場」

近年市場其中一個特徵，是波動速度非常快。今年3月，受中東局勢及環球市場影響，全球股市曾一度急跌；但到4月停火消息出現後，市場又迅速反彈，「綜合基金指數＋通脹指數」單月反彈6.66%，不但收復3月失地，年初至今回報亦重新回正。

問題是，不少投資者往往在最悲觀時選擇轉倉。頻繁「All in、All out」，最容易形成「低位沽出、高位追回」的循環。短期看似避開風險，但長遠反而會不斷削弱複利效果。這也是不少人供款多年後，回報依然未如理想的重要原因。

每次避開跌市不是最重要

真正能累積較高退休資產的人，很多都有幾個共通點：長期穩定供款、願意增加自願性供款、有基本資產分散、不因短期新聞頻繁轉倉，以及願意長時間留在市場。

部分高級公務員案例亦顯示，在較長年期、較高僱主供款比例及持續供款之下，MPF完全可以由「退休輔助工具」，慢慢累積成一筆真正可觀的長線資產。

不少香港人至今仍把MPF視為「每月被扣的一筆錢」。但從理財角度來看，它其實是一場長達三、四十年的長跑。重要的不是每次能否避開跌市，而是能否好好打理，如：建立穩定供款、分散配置，與長期持有的習慣。

最終拉開差距的，很多時不是誰能準確預測市場升跌，而是誰能在市場波動之中，仍然保持紀律、持續供款，以及耐心等待時間帶來的複利效果。

IPP Financial Advisers Limited董事 彭永東