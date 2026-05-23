百年數據揭美國中期選舉影響 股市震盪中的投資智慧｜余偉龍

隨著2026年11月美國中期選舉的臨近，全球金融市場再次聚焦於政治周期對股市的深遠影響。歷史經驗一再證明，政治因素，特別是美國的選舉周期，往往是牽動股價表現的關鍵因素。對於投資者而言，理解並預判這些周期性模式，無疑是穿越市場迷霧、把握投資先機的重要指引。

投資者厭惡政治不確定性

英國獨立宏觀經濟研究機構Longview Economics總監兼資深市場策略師哈利·科爾文（Harry Colvin）透過回溯近百年數據，揭示了中期選舉前後股市的顯著規律。他指出，在美國中期選舉年的前9到12個月，股市表現通常呈現出震盪且疲軟的態勢，此時期的股市回報率顯著低於非選舉年。

具體而言，從1926年至2022年的數據來看，標普500指數在中期選舉前一年的時間裡，平均跌幅高達18.2%，甚至曾出現超過40%的驚人下跌幅度。

Harry特別指出，在過去25次中期選舉中，排除9次發生在經濟衰退前後一年之內的案例，剩下的16次裡，有12次在選舉日前一年出現了超過10%的標普500大幅回調，其中7次跌幅超過20%，5次介乎於10%至20%之間。這種顯著的下跌壓力，反映了投資者對政治不確定性的普遍厭惡。中期選舉結果可能導致政策僵局，甚至引發經濟混亂，這些潛在風險使得市場情緒趨於謹慎，資金流向保守。

中期選舉對執政黨多不利

從歷史角度看，中期選舉對現任總統所屬政黨往往不利，總統所屬政黨在國會選舉中，通常會失去席位，特別是在眾議院。這種現象被稱為「中期魔咒」，其原因多樣，包括選民疲勞、反對黨投票率更高，以及政府執政頭兩年的政策可能不受歡迎等。例如，若當前執政黨在國會失去多數席位，可能導致「跛腳鴨」政府，使得重大政策的推動面臨阻礙，從而加劇市場對政策不確定性的擔憂。

政策僵局（Policy Gridlock）對股市的影響是雙面的。一方面，它可能限制政府推出激進政策的能力，從而減少政策風險，為市場提供一定的穩定性。另一方面，它也可能阻礙經濟改革和刺激措施的實施，尤其是在經濟需要強力干預時，政策僵局可能導致經濟復甦乏力或問題惡化。對於特定行業而言，政策僵局可能意味著相關法規或補貼政策的停滯，進而影響其盈利前景。例如，在虛擬貨幣、能源或科技等受政策影響較大的行業，投資者需格外關注選舉結果可能帶來的政策走向。

選舉後股市或迎強勁反彈

從歷史角度看，中期選舉對現任總統所屬政黨往往不利，總統所屬政黨在國會選舉中，通常會失去席位，特別是在眾議院。

儘管中期選舉前市場表現不佳且波動劇烈，但歷史數據也為投資者描繪了一幅充滿希望的圖表，中期選舉結束後，股市通常會迎來顯著的「選舉後上漲行情」。一旦選舉結果塵埃落定，政治不確定性隨之消散，市場得以重新聚焦於經濟基本面，對未來政策方向的預期也變得更加清晰。

數據顯示，選舉後3個月，標普500指數平均上漲約5.8%；選舉後6個月，平均上漲約10.5%；選舉後12個月，平均上漲約14.8%。自1950年以來，標普500指數在中期選舉後一年的時間裡，幾乎從未出現過負回報。更為引人注目的是，歷史數據表明，如果在選舉年市場觸底時進場，隨後一年的中位數漲幅甚至可達30%以上。

這種「選舉後上漲行情」的邏輯在於，市場厭惡不確定性，而非特定的政治結果。一旦不確定性消除，無論選舉結果如何，市場都會根據新的政治格局重新定價。此外，許多投資者可能在選舉前選擇觀望，待選舉結束後，這些觀望資金重新入場，也為市場提供了上漲動力。

逢低佈局 把握中長期機會

中期選舉前的震盪期，正是部署中長期倉位的最佳時機。

綜合歷史數據與市場邏輯，2026年的美國中期選舉周期為投資者提供了一個獨特的策略性佈局機會。筆者認為，中期選舉前的震盪期，正是部署中長期倉位的最佳時機。投資者可以利用市場回調，逢低買入那些基本面穩健、具有長期增長潛力的優質龍頭股。

在選擇投資標的時，除了關注企業自身的盈利能力和競爭優勢，也應考慮其在不同政治環境下的韌性。例如，在政策僵局可能持續的背景下，那些受政府政策影響較小、或能夠適應多變政策環境的行業和公司，可能更具吸引力。此外，一些具有防禦性質的板塊，如公用事業、必需消費品等，在市場波動時期也可能表現出較好的抗跌性。

展望2027年，隨著中期選舉不確定性的消退和市場信心的恢復，逢低佈局的投資者有望獲得豐厚回報，甚至可能輕易跑贏大盤指數。

然而，投資者仍需保持警惕，密切關注宏觀經濟數據、企業盈利報告以及地緣政治風險等因素，並根據市場變化靈活調整投資組合。畢竟，歷史雖有借鑒意義，但未來從不簡單重複。

余偉龍

全職投資者

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