GUM稱5月強積金人均暫賺3682元 年初至今累積回報1.74萬

強積金顧問公司GUM今日（21日）公布截至5月18日的上半月強積金表現，強積金綜合指數月內上升1.1%，指數升至301.6，帶動年初至今回報進一步擴大至5.3%。人均回報方面，5月月內暫賺3,682港元，年初至今累積回報達17,424港元。

三大資產類別走勢略為分化，股票基金繼續錄得正回報，5月上升1.6%，年初至今升幅擴大至7.1%，仍為推動整體回報的主要動力；混合資產基金同步上升1.1%，年內回報達6.0%；固定收益基金則輕微回落0.1%，反映利率與匯因素影響逐步浮現。

股票基金方面，亞洲市場繼續領跑。亞洲股票基金5月再升5.1%，年初至今大幅上升22.6%，進一步鞏固其今年表現最強基金類別的地位。日本股票基金亦延續升勢,5月上升4.2%，年內回報達11.0%；大中華股票基金則升 2.2%，年初至今升幅為15.1%，表現穩健。

相比之下，美國股票基金升幅相對溫和，5月上升1.9%,年初至今升 6.9%,顯示資金輪動持續由美股部分流向亞洲市場。表現較弱的仍為歐洲及部分其他股票基金，個別錄得輕微跌幅，反映市場表現分化加劇。

GUM首席投資總監劉嘉鴻指出， 亞洲基金在AI產業鏈支持下持續領先，5月份進一步拉開與其他地區的回報差距，年初至今回報突破22%。

他進一步補充，習特會未有突破性進展，市場對霍爾木茲海峽能快速解封的信心開始動搖。債市已亮起警號，美日長債收益率持續上行，反映長期通脹及加息預期升溫，需留意債市壓力蔓延至股市。



