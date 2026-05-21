樓市大旺觸發「按揭塞車」 傳有申請6星期未覆 專家料銀行人手不足 教買家兩招自保

近月本港樓市氣氛持續回暖，交投量節節上升，但不少準買家在申請按揭時卻遇上「大塞車」的窘境，更有網民大吐苦水，指申請按揭長達6星期仍音訊全無。針對有關情況，有按揭專家指樓市交投量激增，加上銀行按揭部門人手出現樽頸等，才出現「大塞車」，呼籲準買家現時入市必須做足功課，切忌只申請一間銀行，並強烈建議延長物業成交期以作緩衝。

3月新申請按揭突破萬宗

根據中原按揭研究部最新數據顯示，本港新申請按揭數目自2026年初呈現爆發性增長，其中2026年1月錄得8,785宗，2月稍為回落至8,125宗，踏入3月份更受惠於樓市全面復甦及新盤熱潮，新申請按揭數目急飆至10,311宗，創下近年單月新高，同時令銀行應接不暇 。

最大主因非銀行「手緊」

中原按揭董事總經理王美鳳表示，自今年1月起，按揭申請便一直未有停頓，甚至連農曆新年期間亦維持一定數量。她強調，按揭塞車的最大主因並非銀行「手緊」，而是市場積壓了大量申請。事實上，今年首3個月的市場交投量較去年同期大幅增加達4至5成，其中3月份的申請量更出現突破萬宗情況，而且預計4月及5月仍持續高企。

王美鳳解釋，部分中小型銀行眼見樓市回暖，為爭取按揭業務，推出了較為進取、回贈率較高的優惠，吸引一眾準買家一窩蜂湧向這些銀行，因此令這些銀行正面對突如其來的海量申請。雖然目前未至於出現「極度塞車」情況，但如情況持續，準買家應預留更長的成交時間。另外，她補充指近期部分大型銀行已上調回贈，甚至比中小型銀行更具吸引力，部分客源已開始回流大行。

昔日精簡人手釀成「樽頸」

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦指出，在2024年底至去年年中，本港樓市異常淡靜，一手缺乏推盤、二手交投萎縮，加上工商舖市況不穩，促使銀行大幅精簡及調配按揭業務人手；當時無論是大行還是中小型銀行的按揭、銷售甚至信貸審批部門均首當其衝，「十個人可能精簡得兩、三個，足足精簡了八成人手」。

隨着今年第一季成交量突然爆發，原本縮小了的按揭部門無法一次過處理龐大流量，導致前端銷售收齊文件，後端審批卻大落後。不過，目前銀行已開始重新調配及增加人手，預計大行開始在不同分行進行分流，以及中小型銀行陸續補充人手，塞車情況大約需要「一個多月」才能逐步紓緩。

王美鳳指，一般七成按揭大行銀行審批速度維持正常，約需2至3個星期，但按揭保險個案審批時間一向較長，現時一般大型銀行需預留最少3至4個星期，中小型銀行則需預留4至5個星期。

買家宜延長成交期 預留彈性

面對隨時出現變化的按揭審批進度，曹德明認為，現時買家與業主洽商時，必須爭取較長的成交期。非按保個案絕對不應少於2個月，而按保或高成數按揭個案，更建議將成交期拉長至2.5個月至3個月，買家切勿因為心急入市而妥協接受過短的成交期，一旦審批期間出現補交文件或銀行塞車等突發情況，長成交期也能提供足夠的喘息空間。

分散申請 忌「單戀」一間銀行

王美鳳特別提到，部分買家為了貪圖方便，堅持用開某間銀行申請按揭，認為自己入息穩定，必定獲批，不願再開新戶口。但在現時的塞車市況下，這種做法極度危險，如果剛好選中的那間銀行「塞到爆」，便會大失預算；同時，購買二手物業的準買家應向業主協議延長物業成交期，以作緩衝。

曹德明亦強調，買家應同時向2至3間銀行遞交申請，當中最好包含最少一間大型銀行以作「保底」，利用大行的穩定性來分擔中小型銀行可能出現的塞車風險，讓自己有更多選擇。