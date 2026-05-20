宏利夥Guardant Health推癌症篩查 一次抽血可驗10種癌症
更新時間：15:11 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:11 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:11 2026-05-20 HKT
宏利香港宣佈與精準腫瘤醫療公司Guardant Health（GH）開展全新合作，宏利將為合資格客戶安排使用Guardant Health旗下的多種癌症 (Multi-Cancer Detection)實驗室開發檢測 (Laboratory Developed Test)，合作涵蓋香港、菲律賓及新加坡市場。
據公佈，Guardant Health的多種癌症檢測已獲美國食品藥物管理局 (FDA) 「突破性醫療器材」認證，透過一次抽血，該檢測可篩查10種癌症，透過篩查有助改善治療成效及提升存活率。合資格的宏利客戶購買指定保險計劃後，並達到相應保費要求的客戶將符合該癌症檢測資格。
指定保險計劃及相應保費要求：
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