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香港數碼詐騙率降 惟人均損失4.7萬元全球最高

投資理財
更新時間：15:03 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:03 2026-05-20 HKT

環聯（TransUnion）發表的《主要詐騙趨勢報告》顯示，2025年間源自香港的所有數碼交易中，有2.8%屬可疑詐騙交易，較去年同期的5%顯著回落，並低於全球平均的3.8%。同時，警方數據亦反映相若趨勢，2025年詐騙案件按年下跌2.9%，2026年首季再錄得0.6%的跌幅，該機構相信是與政府持續推行的防騙教育及市場上更審慎的風險管理策略有關。

不過，雖然香港的可疑交易比率偏低，消費者蒙受的金錢損失卻全球最高。環聯於2025年底在18個國家及地區進行調查，結果顯示，在1,000名香港受訪者中，17%曾因數碼詐騙而損失金錢，人均損失中位數高達6,155美元（約48,000港元），遠高於全球平均的1,671美元（約13,000港元），成為所有受訪市場中損失金額最高的地區。

報告指出，香港消費者在面對詐騙時的應對措施仍顯不足。僅46%受害者曾報警，42%開啟信貸報告相關的詐騙提示。環聯亞太區首席產品官冼迪雲直言，消費者即使知道自己成為受害人，仍未必採取補救措施，反映防騙意識與實際行動之間存在落差。

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