Nvidia周三放榜前先忍手 專家料業績難有驚喜 一隻AI股更具憧憬空間｜AI解碼系列

AI晶片巨頭Nvidia（NVDA）將於美國時間周三（20日）收市後公布第一季業績，市場預期其收入及每股盈利將錄得按年約80%的強勁增長；不過，高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》訪問時表示，雖然Nvidia晶片需求火熱，但生產上限受制於台積電（TSM）產能，業績難有超預期驚喜，加上中國市場因政策限制恐難有突破。展望後市，他更看好具備「三條腿」優勢的Google（GOOGL），認為其在AI變現能力及模型開發上較單純賣晶片的Nvidia更具憧憬空間。

生產數量受制台積電產能

綜合市場預期，Nvidia的2027財年第一季收入料約791.19億美元，按年增長79.56%；淨利潤約為425.15億美元，按年增長126.44%；每股收益約1.749美元；息稅前利潤約為521億美元。梁偉民則料Nvidia的表現將符合市場預期，但可能只會是比預期高幾個點，因為過去幾季都是如此。

他分析指，現時Nvidia晶片大多時間處於供不應求狀態，但由於其生產數量受制於台積電的產能，實際上局限了Nvidia收入和盈利的增長上限。

Nvidia供應中國市場遭看淡

此外，中國市場前景亦是市場關注點。黃仁勳早前曾坦言，Nvidia曾經擁有全球約90%的市場份額，但如今在中國的市場份額已降至零；然而，他近日加入特朗普的代表團訪華，為未來晶片能否重新進入中國市場增添變數。

梁偉民認為應持續看淡，並解釋指中國政府目前不批准內地科技公司購買H200晶片，背後原因可能涉及技術落後、反制美國或鼓勵自主生產等。除非美國政府未來批准出口Blackwell、甚至Rubin系列架構，但該可能性亦偏低，因此對於Nvidia的中國市場仍然是先打定輸數。

梁偉民認為，Nvidia業績對整個AI板塊的啟示作用不是太大。他解釋，Nvidia本質上是「AI受益者」而非「AI開創者」。投資者若要判斷AI後市，應更關注科技公司的資本開支預算，以及新AI模型或軟件的開發進展，這才預示AI投入是否最終能轉化為科技公司的變現能力與收入上升。

大市有隱憂 Nvidia回調一成才入市

投資部署方面，Nvidia目前預測市盈率約26倍。梁偉民認為，考慮到其強勁的盈利增速，這個估值不算昂貴。然而，自今年4月起，整個科技及AI板塊升勢過急，加上中東局勢、油價高企及債息上升等不穩定因素，市場不安情緒正增加。

他建議，「我會選擇等一下，若股價能從現價回調10%才考慮。目前市場已開始出現質疑半導體升過頭的聲音。」

首選Google 擁三項核心優勢

被問到Nvidia與Google之間的選擇，梁偉民明確表示首選Google。他分析指，Nvidia目前的護城河主要集中在晶片，且處於壟斷地位，市佔率「只有被人搶的可能，而沒有增加的可能」。

相反，Google在AI領域擁有三項核心優勢，分別是AI大模型與AI代理開發、AI算力出租，以及自主晶片開發。他直言，Google的TPU已經開發成型並開始被科技公司試用，因此相較於其他挑戰者，對Nvidia構成更大潛在威脅。

至於港股市場之中，雖然被譽為「國產GPU四小龍」的壁仞科技（6082）及天數智芯（9903）已上市，但梁偉民並不建議買入。他指出，除了技術與Nvidia有明顯差距外，最致命傷在於生產端；受限於美國禁令，中芯國際（981）及華虹半導體（1347）目前沒有生產最高端晶片的能力，令國產概念股有所不足。

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