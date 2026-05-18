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業聚冇消息純分析｜曾智華

投資理財
更新時間：11:46 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:46 2026-05-18 HKT

本欄面世經已20年，老讀者必清楚我的理財哲學。事實，小弟的投資組合，透明度極高，唔貪又有實力的讀者照跟，理應早獲財務自由，可能，正是這個欄能長存之因。

我很少介紹冷門股，每次落筆之前，必反覆分析，希望「益人」，因股市的錢是「公海錢」，最好人人有份賺。（但又貪又無知者，則肯定「人人有份蝕」！）

好罕有，上周本欄標題為——掃小小業聚醫療考眼光！（內文清楚交代點解我用閒錢去掃兩萬股，大家可以重溫。）買咗後，已再無放心上，豈料，上周一失驚無神又十點開始，手機被轟炸，乃數十老友來訊問：「邊度嚟的料，應該掃幾多，再會升幾多。」

成交不多 大家自己睇路

各位，我邊度有料吖，完全冇內幕消息，只因聽到電台訪問負責人介紹公司經營宗旨、策略及市場前景，又五年業績不斷向上，於是再做吓功課，覺得可以一「玩」，咪少少哋以3.9元買咗2萬股囉。鬼知曝光後，會一嘢爆上4.5元咁戲劇性咩，若我有預知能力及百分百信心，就掃廿萬股而非2萬股啦。各位，大家自己睇路，呢隻股成交不多，不過揸咗可等派息，6月10日除淨，息有3厘。

覆完班老友訊息後，自己也很好奇，一嘢升超過十巴仙，是否同一日有好多人「唱」呢隻股票呢？立即搜尋各大財經報章及網站，睇勻過百專欄，咦，一個都冇提及業聚醫療喎，咁就奇嘞，我呢個小小專欄，邊可能有咁大爆炸力？

相比2022年上市價 遠未見家鄉

執筆呢刻，股價仍企穩4.4元，即我的兩萬股，已獲利1萬元，究竟應否賺咗佢請朋友鋸鮑魚呢？思前想後，都係咪住，一如上期提及，此股2022年8.8元上市，當日買的，就算加埋收息，仍遠遠未見家鄉。

去年12月10日見3.45元全年低位後，即反覆上升至今天價位，業績仍在上升軌跡中，也看不到有甚麼不利前景。故此，我會先收息，再跟進分析，然後話俾大家知個人看法啦。

有入咗者，祝一齊好運。

資深傳媒人 曾智華

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