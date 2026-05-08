2026報稅關鍵日期全面睇 延遲報稅有方法 一文看清免稅額及4大陷阱

今年277萬份報稅表已陸續送到市民手上！市民收到「綠色炸彈」後，先要留意關鍵日期，還有今年獲上調的免稅額；此外，若想推遲提交，都有兩個方法。另一方面，今年報稅表寄出後，網上討論焦點之一，是部分網民發現「綠色炸彈」內沒有夾附回郵信封。要解決此問題，除了用自己信封寄回報稅表上列出的稅務局指定郵箱，亦可選擇改用網上報稅，更可以節省節費。

報稅交稅關鍵日期全面睇

收到報稅表，相信唔少人都會先放在一邊，遲些才處理報稅，但一、兩個星期後，你可能已經忘記了報稅限期，所以收到報稅表後，不妨先記低與報稅相關的關鍵日期。

首先是一般人士報稅限期，為2026年6月4日（星期四）。

第二是獨資業務老闆交回報稅限期，為2026年7月4日（星期六）。

第三個關鍵日期為2026年10月至11月，已報稅人士會陸續收到評稅通知書，若對交稅金額有異議，就要在收到評稅通知書1個月內填寫IR831表格提出反對。

第四個關鍵日期為2027年1月，須繳稅市民收到正式評稅通知書後，將要按時繳交首期稅款。

第五個關鍵日期為2027年4月，須繳稅市民將要按時繳交另一期稅款。

一般人士報稅限期 2026年6月4日 獨資業務老闆交回報稅限期 2026年7月4日 評稅通知書發出日期 2026年10月至11月 繳交首期稅款 2027年1月 繳交另一期稅款 2027年4月

推遲交報稅表有兩個方法

至於想推遲提交報稅表，都有兩個方法。一是以書面方式申請延遲報稅，但通常有重大困難原因，才較有機會獲稅局接納。

二是改用網上報稅，透過「稅務易」（eTax）平台在網上系統報稅，可自動獲額外1個月報稅期限。一般人士報稅期限可延長至7月4日，獨資業務老闆報稅期限延長至9月4日。

網上報稅另一好處是往年提交的資料已自動填寫，已獲公司報稅的收入亦會自動填寫，系統更可以自動估算今年要支付的稅款。

看清免稅額 薪俸稅寬減人人有份

此外，每年報稅都會想起免稅額項目，今年獲政府加碼的寬減項目，人人有份的首推薪俸稅寬減上限上調至3,000元，而每人享有的基本免稅額，由13.2萬元增至14.5萬元。

另每名子女享有的免稅額，亦由13萬元增至14萬元。供養父母、祖父母或外祖父母免稅額（55歲或以上），則加碼至2.75萬元至5.5萬元。

一些維持不變的免稅額，報稅時亦不能忽視。包括供強積金免稅額扣除上限為1.8萬元，自住居所供樓利息基本扣除額上限12萬元。還有合資格年金及強積金自願性供款扣除上限6萬元，自願醫保保費扣除上限8,000元，住宅租金扣除上限12萬元，個人進修開支扣除上限10萬元，認可慈善捐款不超過個人入息35%。

薪俸稅寬減上限 3,000元 基本免稅額 14.5萬元 每名子女免稅額 14萬元 父母、祖父母或外祖父母免稅額 2.75萬元至5.5萬元 強積金免稅額扣除上限 1.8萬元 自住居所供樓利息扣除上限 12萬元 年金及強積金自願性供款扣除上限 6萬元 住宅租金扣除上限 12萬元 個人進修開支扣除上限 10萬元

留意4項報稅陷阱 避免稅局追數

一旦報稅後忽然接獲稅務局跟進查問，又或評稅結果與預期有落差，都可能因為踩中常見的報稅陷阱。

第一項是漏報收入，唔少人身兼數職，填報稅表時可能只申報正職收入，其實全職或炒散，以過數或現金出糧的收入均需要報稅。即使是短期兼職，稅務局都可以透過強積金供款及公司開支報表，查到你漏報收入。另外佣金、津貼及花紅，同樣要如實申報。

第二項是供養父母、祖父母及外祖父母的免稅額，如有兄弟姊妹，報稅前就要先協商如何分配，以免大家重複申報使用。

另外要留意受供養的父母、祖父母及外祖父母，必須通常在香港居住。供養條件方面，一是至少連續6 個月與你同住而無須付出十足生活費用，又或納稅人或其配偶在一年內支付不少於1.2萬港元作生活費。如受供養父母、祖父母及外祖父母全年與納稅人同住，即使未付出十足生活費，亦可享有額外免税額。

第三項是申請個人進修開支扣稅，修讀的「訂明教育課程」須為以取得現在或將來受僱工作所需資格。例如本身是文員，修讀編織興趣班，無法證明課程與現職工作及將來工作所需資歷有關，就難以獲得扣除。

按稅務居定義，「訂明教育課程」須由大學、工業學院等教育提供者，或專業協會提供的課程，又或由《税務條例》附表13指明的機構所審定或認可的訓練或發展課程。

第四項是物業按揭利息扣除，最關鍵的申請條件，是物業必須為納稅人的自住物業。納稅人為該物業業主（即唯一擁有人、聯權共有人或分權共有人），物業於課稅年度內全部或部分為納稅人居所，納稅人能夠提交支付按款利息紀錄。換言之，正供款的非自住出租物業，並不能享有稅務寬免。

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