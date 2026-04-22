強積金4月表現大幅回升 人均半月回報逾2萬元

強積金顧問GUM公布，強積金市場於4月大幅回升，人均賺 20,711 港元，令年初至今人均回報升至 14,358 港元。

GUM：市場修復速度較預期為快

GUM 強積金綜合指數期內上升 6.5%，指數值回升至 298.8，帶動年初至今累積回報回升至 4.4%。強積金表現出現大幅度回升，顯示3 月因地緣政治引發的急跌後，市場修復速度較預期為快。

三大主要資產類別均錄得正回報，其中股票基金表現最突出，4 月回報達 9.1%，年初至今升幅擴大至 5.5%；混合資產基金亦上升 6.6%，年內累積 5.0% 回報；固定收益基金繼續發揮穩定作用，4 月微升 0.3%，年初至今維持 0.6% 的正增長。

附屬成份基金指數 2026年4月回報（%） 2026年初至今回報 股票基金 亞洲股票基金 14.1% 14.8% 大中華股票基金 12.8% 11.3% 環球股票基金 9.7% 6.1% 混合資產基金 混合資產基金(80% 至 100% 股票) 8.8% 6.8% 預設投資策略基金 預設投資策略-核心累積基金 6.2% 4.3%

股票基金 亞太及中港市場成為升市主力

4月股票基金表現全面回暖，亞太及中港市場成為升市主力。表現最佳的是 亞洲股票基金，4 月大升 14.1%，年初至今累計回報高達 14.8%。緊隨其後的是 大中華股票基金，4 月勁升 12.8%，年內回報回升至 11.3%。日本股票基金亦錄得 8.7% 升幅，年初至今升 7.5%，反映區內市場在 3 月急挫後出現強勁技術性反彈。

混合資產基金 升幅擴大至6.6%

混合資產基金於 4 月同步反彈，且股票比重越高，表現越為突出。表現最佳的是 混合資產基金（80%–100% 股票），4 月上升 8.8%，年初至今升幅擴大至 6.8%。

預設投資策略基金在4月亦錄得正回報，其中表現最突出的是核心累積基金，4 月回報達 6.2%，年初至今累積升幅擴大至 4.3%。由於核心累積基金的股票配置比例較高，在股票市場明顯反彈的背景下，其回報彈性亦相對較大。

GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，儘管美伊和談進展反覆，但市場傾向相信霍爾木茲海峽終將解封。樂觀預期下環球資產急速回升，強積金亦成功扭虧為盈。他又指出，亞洲股票基金仍是今年表現最強的基金類別，年初至今升約14.8%。