美伊局勢轉變耐人尋味 景順料市況改善機會高 「過度防守未必有利」

美伊局勢持續緊張，但出現耐人尋味的轉變，美國現時成為限制船隻通過霍爾木茲海峽的一方；同時，以色列繼續襲擊黎巴嫩境內與真主黨有關的目標，而伊朗則強調停火協議範圍同樣涵蓋黎巴嫩。對於中東衝突對投資影響，景順全球研究主管Benjamin Jones預期，本周初風險資產將再度承壓，油價亦可能上行，但整體市況在4月底前逐步改善的機會仍然較高。

較為看好非美國市場

該行指出，根據過去一周表現顯示，過度防守的部署未必有利於投資組合，而風險資產在利好消息刺激下仍具反彈潛力，因此仍認為應對策略是保持審慎，同時繼續參與市場，而非過度堅持單一觀點。

展望今年餘下時間，該行依然較為看好非美國市場，並預期美元走弱，但過程料未必一帆風順。

料各國難啟動新一輪加息

息口預期方面，目前市場預期歐洲央行及英倫銀行仍會加息，但預期加息次數少於3月底時的預測。該行亦認為，除非通脹預期顯著上升，否則各國央行不會啟動新一輪加息，而通脹預期至今仍處於其所界定的央行「舒適區」之內。

針對後市關注點，該行指中東武裝衝突已有所降溫，但降級幅度及貿易流通何時恢復仍欠明朗，從經濟角度來看，整體仍大致維持現狀。更關鍵的是東西向的數據：若停火破裂，或伊朗選擇恢復軍事行動，航運公司是否會主動進入波斯灣並冒著被困的風險？在經濟及金融市場層面，這將是未來最需要關注的因素。

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