兩個原因賭國泰航空冇事｜曾淵滄

上星期，本欄建議大家尋找優質股「坐貨」，首選是香港3間發鈔銀行，次選是長和（001）、長實（1113），三選是中電（002）、港燈（2638）、豐盛生活服務（331）。一個星期過去，我所建議的這些優質股，股價幾乎全部恢復了美以伊戰爭前的水平。現在，我們不妨膽子大一點，博一博受這場戰爭影響最嚴重的國泰航空（293）最終會沒事，股價再創新高。

為甚麼賭國泰航空？理由一是特區政府已經放權給航空公司可以任意加原油附加費，因此油價上漲成本可完全轉嫁到消費者身上，航空公司所需要考慮的只是加價後的競爭力及消費者的負擔能力。競爭力基本上沒有問題，因為所有的航空公司都會提高原油附加費。

理由二是國泰航空已經完全走出了疫情帶來的壓力，還清了政府的特別貸款，買下並賣掉卡塔爾航空持有的股份，還賺了一筆錢。這次的美以伊戰爭，國泰航空也不像過去那樣胡亂的對沖油價，任由油價波動而用原油附加費來調整成本。

美伊一定打打談談

談完股票，現在回來談談局勢的發展，美國與伊朗開始在巴基斯坦談判，伊朗與美國都提出多點要求，這只不過是開始時的漫天要價，最終特朗普所需要的應該只是要求伊朗停止攻擊波斯灣諸國，開放霍爾木茲海峽。伊朗則只會要求金錢上的賠償，餘者皆不重要。因此，最終停戰的可能性不低，但從來和談都不可能在短短的兩個星期內完成。一定是打打談談，談談打打，雙方繼續觀察對方還有多少本錢再打下去。

雙方再打下去的本錢是武器的庫存，現在伊朗的戰略是只攻不守，任由美國轟炸，那怕炸成石器時代也無所謂，只需要仍然有足夠的無人機與導彈，就可以攻擊波斯灣諸國，就可以封鎖霍爾木茲海峽。霍爾木茲海峽不是用海軍的炮彈來封鎖，而是用無人機與導彈封鎖，所以，所謂派軍艦護航根本是行不通的。

如果伊朗只要錢而其他皆不重要，而特朗普只要求體面的離場，則一個可能的談判結果是伊朗會與美國同時掌控霍爾木茲海峽一段時間，所有的船隻都必須付費才能通過。同時，由波斯灣諸國「送」一筆錢給伊朗，當成是協助伊朗重建的費用，對伊朗來說，他們會說這是美國的「賠償」。

曾淵滄

