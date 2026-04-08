美伊「停火」未解決霍爾木茲海峽問題 收過路費成隱憂 金價後市先看4930美元

市場憧憬美伊停火兩周及啟動談判，有望令更多油輪能夠通過霍爾木茲海峽，但能源業界對霍爾木茲海峽能否通航仍抱觀望態度。Rapidan Energy Group創始人兼總裁Bob McNally表示，市場一直渴望聽到好消息，但霍爾木茲海峽能否完全開放還有待觀察，並坦言美伊雙方似乎仍各自表述。GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan則表示，「停火」並未有真正澄清霍爾木茲海峽的任何問題。Corpat Currency Research分析員Karl Schamotta更認為，從短期看，伊朗政權已展示了令全球石油及天然氣市場陷入癱瘓的能力。

不過，美國與伊朗同意停火兩周消息傳出後，5月紐約期油跌逾14.7%至每桶96.27美元，6月布蘭特期油跌逾13.4%至每桶94.58美元。油股同樣即時受壓，截至中午，中海油（883）跌3.5%至26.06元，中石油（857）跌2%,至10.55元；油服股跌幅更大，山東墨龍（568）跌逾11%至8.2元，百勤油服（2178）跌逾13%至0.255元。

伊朗擬將過路費分5級

霍爾木茲海峽在停火期間即使重新開放，另一隱憂是伊朗將收取過路費。《美聯社》引述消息指，為期兩周的停火計劃，將包括允許伊朗及阿曼對通過霍爾木茲海峽船隻收取過路費。以往各國船隻一直視霍爾木茲海峽為國際水道，從未支付過路費。據伊朗媒體披露，伊朗擬將過路費分5級，按船隻所屬國家友好度分級，中國、俄羅斯、印度等友好國家費用率會較低。另外亦會按船隻大小計算過路費，如可運載200萬桶原油的超大型油輪，每次過路費料高達200萬美元。

唐牛：入手油股勿高追

除了伊朗，特朗普亦有意由美國收取過路費。他表示美國才是勝利者，已有構想由美國收取過路費。從伊朗及美國的取態，佔全球20%石油及天然氣運輸量的霍爾木茲海峽，即使順利重新開放，仍有機會疊加通行費成本，加上中東產油基礎建設受損，油價是否確認轉勢仍有待觀察。投資專家唐牛接受《星島頭條》訪問時坦言，油價從來都是各產油國言論及動作主導，近期更受戰爭消息彈出彈入，根本「無路捉」。他建議想買油股，最好等壞消息時入手較穩陣，切忌多手高追。

美林發報告續睇好金價

另一方面，美伊停火消息刺激金價反彈，紐約期金升穿4,800美元水平。另一提振金價消息是內地人行3月買金規模創逾一年新高。周二公布數據顯示，人行上月持金量增加16萬盎司，為連續17個月增持黃金。大行美林發表報告繼續睇好金價，預計各國央行不會停止儲備資產多元化配置，一旦中東衝突帶來的不確定性消除，這些需求的驅動因素將再次反映在金價之上。

獨立金屬交易員Tai Wong表示，金價後市先要看200日均線4,930美元，如能突破，下一步將挑戰5,000美元關口。Pepperstone策略師則提醒投資者，金價反彈僅反映市場對風險重新定價，而非出現全面性趨勢轉變。