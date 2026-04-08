港醫療通脹10%跑贏薪資增長 保栢：單加保費非長遠之計

香港醫管局早前實施公營醫療收費改革，重整調高各項服務收費。保栢香港保險業務總經理陳宇文指出，受醫療成本持續攀升影響，香港醫療通脹跑贏薪資增長，保費上漲已成普遍現象，而單靠調整保費並非長遠之計，醫療可持續更需要行業持份者共同推動。他指出，拓展大灣區跨境醫療及針對不同年齡段設計保險產品是未來改革的重要方向。

醫療可持續需行業共同推動

隨着香港人口老化加速、醫療成本持續攀升，陳宇文表示，香港醫療通脹率高達9.5%至10%，遠超薪資增幅與消費通脹。他指出，香港意外及醫療保險保費於去年首三季上升約11.3%，保栢的保費調整為對應醫療通脹且與市場趨勢一致，將採取審慎的定價方式調整保費。

談及醫療通脹的原因，陳宇文指出，醫療創新等新技術推高診療成本，而伴隨香港人口老齡化慢性病管理需求亦攀升，疊加市民重治療、輕預防的就醫習慣，導致後期醫療開支居高不下。他表示，醫療可持續並非一家之事，需要行業持份者共同推動，大灣區跨境醫療更是重要一環。政府數據顯示，單於2024年香港居民於深圳醫院的門診就診次數約達70萬人次。陳宇文指，大灣區能夠提供更多選擇，某些情況下治療和藥物成本較低，而療效亦相若，現時保栢香港醫療網絡覆蓋大灣區10個城市、近70個服務點，且內地與香港整體服務據點超6500間。他強調，拓展大灣區醫療並非取代香港的醫療服務，而是互相補足。

展望醫療可持續的未來發展，陳宇文表示，「醫療服務必須貼地」，如果保險因價格過高而令市民卻步，壓力就會回流到公營醫療系統。他又指，需加強醫療指導與預先審核，減少不必要的檢查或治療，從而平衡成本與質素。

另外，對於保監提出擬重新定義「內地訪客」，陳宇文則表示，大灣區存在近8000萬潛在客戶，期待「做大塊餅」，並直言當前內地合作網絡已經非常廣泛，並說：「沒必要進一步擴大了」，指合作網絡的關鍵點不在於網點數量多，而在於服務質量。