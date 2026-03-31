前景不明投資暫停｜曾智華

認識不少忠貞馬迷及波迷（其實是賭徒！），場場馬及場場波都賭，只要馬會有開，就落注。奇在？馬就話有資料刨啫，但波呢？例如泰國足球、中東以至歐洲的乙組，大部分想刨都冇得刨，憑乜落注？唔理，純心癮手癮，有得賭就去！

股市又如何？也有大大批股迷，日日睇住恒生指數及N隻股升降，然後入市，不理世界大形勢，也絕少真正了解買入賣出股份的市場前景、公司管治、負債借貸……總之，就是要日日參與，日日買買賣賣。

呢類人，恕我見識少，從未見過會發達，反之，周時輸甩褲則大把。

當中，也有小弟老友，但勸都無謂，因佢哋仿似上咗癮，一日有閒錢（好彩未借大耳窿），一日都會入市「考眼光」。

近日，又有幾位來訊問：「碌Sir，開戰咁耐，股市反覆，是否有危有機呢？有邊隻股你認為入得過呢？」真係冇佢哋咁好氣，班友又唔係唔知我的投資準則，問嚟為乜？

美以伊大戰冇人知道結局

小弟乃長者，身邊的錢乃棺材本，必須有規劃有節制地處理，以確保自己能安安穩穩無憂無慮行到人生終點，所以，發達對我冇特別意義。反正，再多財富生活模式及質素不會改變。之但係，若相反就弊，將棺材本買吓呢隻買吓嗰隻，買錯就晚年堪虞。投資，智者絕不會在亂局時參與，寧願賺少次都要避一避，切忌立危牆之下。

美以伊大戰發展至今，冇人知道結局，包括三個國家領導人。尤其美以，開戰前的預測，全部估錯晒，不是普通錯，而是錯到離晒大譜，搞到自己隻腳中蜜蜂竇，唔知點執返身彩退兵唔玩。執筆至此，狂特仍然沿用一招——靠嚇。其實佢究竟知否全球國際政治評論員都睇死佢「冇料扮三條」，一面嚇一面縮？

不過，我仍保留一個疑問，佢會否大大「發癲」一次，因落唔到台，再次單方面撕毁在聯合國的承諾，動用核彈，若如此，就真正全球攬炒矣。

Never Say Never in Geopolitics，這情況，理應暫停投資。

資深傳媒人 曾智華