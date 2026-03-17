中東戰火快將平息｜曾智華

過去一周，N加N咁多老友問：「死喇碌Sir，中東一片混亂，點搞呀？應否沽出大部分股票呀？若沽，沽邊種股呀？」持有好公司股票，幾時都應「不動如山」，短期波動毋須理會，因當戰爭結束，一切也會復常，好的公司會繼續好。

筆者4大愛股即中電控股（002） 、港鐵公司（066）、國泰航空（293）及香港交易所（388）其業務夠穩，「護城河」勁深，揸咗晚晚可以安寢。當中的國泰不停有人唱油價高會受影響，但剛剛相反，國泰早早做咗對沖，油價爆升反而得益；另更「撳住搶」加燃油費，賺埋！國泰上周公布業績靚絕，小弟去年早於本欄指出，國泰一定值12元以上，結果兩周前未開戰，爆上14.15元創近年新高。

筆者已對此股作前景調整——應值16元，所以在12元已變成入貨價！

或許短期油價仍會上上落落，做成人心不穩，但觀察國泰有一點更屬優勢，是公司不屬戰事相關國家，意即可接收大量上述國家航空公司的避險客。

中東戰火發展至今，單睇特朗普日日改口風，加上與內閣成員受訪時的口徑不一，明顯白宮高層對於應否再打，有相當大分歧。特朗普開戰時意氣風發，揚言必須要換掉伊朗政權，今日仿似踩中蜜蜂窩，進退失據，擺明後悔，勢必TACO縮沙，問題在如何找下台藉口，以免灰頭土臉。種種跡象顯示，戰事繼續打下去機會已相當低，如今只看美國如何退場，而伊朗又用乜方法死咬不放，取回被攻擊的最大補償。

假若白宮今次對伊朗的軍事行動慌忙落幕，特朗普勢必大傷元氣，美國民間長期反政府的勢力，將彼落此起，主導稍後的中期選舉。

若伊朗再站穩，中國當然鬆一口氣，對整個世界和平格局，也能暫且定一定。美國若中短期不敢再胡亂興兵，即能釋放一個空間讓其他國家集中精神改善經濟。

美以侵伊損人不利己，實屬無聊妄動！

資深傳媒人 曾智華

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