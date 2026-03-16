特朗普騎虎難下 中國沒受戰爭影響｜曾淵滄

美股創下今年新低，但是港股受到的影響不大。多年來港股深受美股影響，這次受到的影響較小，主因這場中東戰爭，美國已經敗了，伊朗的無人機漫天而至，攻擊所有波斯灣國家的美軍基地。過去人人以為有美軍駐防一定最安全，想不到現在正駐防在波斯灣諸國的美軍，已經不敢住在美軍基地，分散入住當地酒店，有高級軍官住5星級酒店，這也是為甚麼我們會在電視新聞片上看到杜拜5星級酒店被炸。

特朗普正於騎虎難下的困境，而中國一點也沒有受到影響。過去幾年，中國積極發展綠色能源，入口石油只佔整體能源供應一小部分，現在正好炒作綠色能源股。中國更可能成為最後成功調解人，讓伊朗得到賠償及特朗普可以體面撤退。當然，特朗普不會用賠償這個字眼，可能稱為協助伊朗重建。

一場中東戰爭，使到許多人都忽略了「兩會」，今年是十五五規劃開啟年，將會推出許多有利股市的新政策。其中最重要兩項是舉全國之力攻人工智能（AI）及鼓勵消費，使中國成為全球第一的消費大國。

炒作AI概念 揀龍頭科技股

在全國人大會議期間，全中國突然爆發「養龍蝦」熱潮，「龍蝦」是指一款在今年剛剛推出的免費開源個人AI虛擬助理軟件項目Open Claw，它是由奧地利軟件工程師Peter Steinberger開發。由於其標誌是一隻紅色龍蝦，因此使用者被稱為「養龍蝦」。

目前一般AI只供聊天，但是Open Claw卻能直接在自己的設備如Mac、Windows及Linux運行，並像真人一樣代為操作電腦，執行整理文件，自動發電郵等複雜任務。數日前，騰訊控股（700）在深圳總部免費為人接入Open Claw軟件，惹來千人排隊，令「養龍蝦」熱潮一下子席捲全國。

但使用這套軟件有數據洩漏風險，一旦系統被入侵而發現突破口，攻擊者便能輕易取得整個系統的完全控制權。但「養龍蝦」熱潮依然席捲全國，大大增加「雲儲藏」及「雲計算」的需求，特別是阿里雲、騰訊雲及百度雲等幾個熱門AI供應商。近一段日子，許多人在尋找可供炒作的AI概念股，但是我還是比較喜歡那些市值很大的龍頭科技股，市值很大意味規模很大，做甚麼都有條件領先。

重推以舊換新 留意美的及小米

中國要發展自己成為全球最大的消費大國，以舊換新政策也決定重推，這是有效的。最受歡迎項目應該是汽車與家庭電器，一般的家庭電器與汽車都非常耐用，10年8年都不會壞，如果沒有以舊換新的政策支持，電器商只能靠人口增長、家庭數量增加才能增加銷售量，所以說這個政策是有效的。因此電器股如美的集團（300）及小米集團（1810）都可以留意，而小米除了賣電器也賣車。

曾淵滄

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