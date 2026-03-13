金管局AI防騙音樂短片上線 宣傳手法獲國際「年度傳訊大獎」
更新時間：15:05 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:05 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:05 2026-03-13 HKT
金管局今日（13日）發布2026年防騙公眾教育計劃的全新音樂短片《決戰嗱喳蕉》完整版，以寓教於樂的形式傳遞防騙訊息，凝聚社會各界共同打擊騙案。
局方指，全新音樂短片運用了人工智能（A.I.）技術，以功夫遊戲的概念製作。金管局副總裁阮國恒化身為遊戲角色並親自獻唱，與原創騙徒角色「嗱喳蕉」展開一場正邪對決。片中「嗱喳蕉」身分百變，偽裝成黃牛黨、客戶服務員、速遞員及交友對象，誘騙市民點擊可疑連結、提供個人資料或即時付款。
金管局表示，期望透過這場功夫對決，呼籲市民牢記三大防騙「金科玉律」：
- 亂撳 Link 實中招：勿點擊任何來歷不明的連結；
- 求快錢 易清袋：勿信任何需要「先付手續費」的獎賞；
- 信甜言 輸身家：「網上戀愛」勿輕易轉帳或提供個人資料。
金管局指，隨着各界積極構建防騙防線，騙案數字近年有放緩跡象。根據香港警方數字，2025年錄得 43,212 宗騙案，較2024年下跌 2.9%，是自2019年以來首次錄得跌幅。
局方指，早前推出由阮國恒與歌手尹光合唱的防騙歌曲《Link 咪亂撳》，以及「嗱喳蕉」深入社區的互動宣傳，日前獲國際金融刊物《中央銀行》雜誌（Central Banking）頒發「中央銀行大獎 – 2026年度傳訊大獎」（Central Banking Awards 2026 – Communications Initiative）。金管局感謝國際評審委員會的認可，未來將繼續與各界攜手，以切合市民生活的方式推廣防騙信息，持續鞏固香港金融體系的穩健與韌性。
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT