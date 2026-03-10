梁鳳儀指加強跨界別打擊金融罪行 今年1月攔截逾半詐欺轉帳金額

投資者及理財教育獎2025頒獎典禮今日（10日）舉行，證監會行政總裁梁鳳儀致辭時表示，2025年證監會接獲投資詐騙投訴近900宗，按年激增近四成，有個案單一損失超過千萬元。最令人痛心的是，有不少七、八十歲的老人家受騙，損失的往往是畢生積蓄，而近年投資詐騙手法層出不窮，假冒權威、情騙以及虛假平台等令人防不勝防。

證監會已加強與各方合作

梁鳳儀續指，近年蓬勃發展的數字資產生態圈亦帶來新的挑戰，在接獲有關詐騙的投訴中，有四分之一與虛擬貨幣有關。鑑於投資騙案增長迅速，證監會近期已加強與警方、海關、金管局以及持牌券商和虛擬資產服務商合作（持牌機構）。合作主要聚焦兩方面，一攜手強化跨界別情報共享和資源整合，大大提升金融罪案的偵測、預防和應變能力；二是證監會與持牌機構建立溝通渠道，積極配合警方反詐騙協調中心的24/7止付機制，以即時凍結涉及詐騙或高風險的轉帳。她還透露，截止今年1月底，在接獲的止付要求總額當中，機制已成功攔截當中逾五成的相關犯罪得益。

許正宇：高度重視投資者教育工作

另外，財經事務及庫務局局長許正宇亦說，憑藉健全的監管框架、創新的金融政策以及廣泛的全球金融網絡，香港作為國際金融中心的地位始終穩固，而政府一直高度重視投資者教育工作，並全力支持證監會及轄下的投委會，透過多元渠道和創新形式，加強公眾的理財能力，提升投資者的金融防騙意識，提高大眾對金融產品的認知，並提醒市民注意數碼理財的風險。

證監會主席黃天祐於同一場合則指出，深信投資者教育與市場信任息息相關，證監會與投委會正肩負樞紐的角色，負責凝聚各方力量，包括將理財之道深植人心，及鞏固資本市場的誠信基礎，推動香港國際金融中心持續發展。他續指，面對全球形勢和科技的迅速變化，公眾對理財與投資知識的要求與日俱增。因此，證監會和投委會將進一步加強全方位協作，匯聚跨界別、跨世代力量，投入更多資源，共建蓬勃而可持續的理財教育生態系統。

周一鳴：去年詐騙案佔整體罪案近一半 總損失達39億元

香港警務處處長周一鳴亦指,在2025年詐騙案佔整體罪案近一半,總損失額佔了整體損失接近一半，達39億元，每宗案件的平均損失達至70萬元，並且超過八成的受害人都是於常用的網上社交媒體平台上被騙。周透露，警方來年會採取四大策略打擊詐騙，從根源著手全面打擊詐騙產業鏈。一針對利用電訊網絡行騙，並會透過加強執法、檢控及加重刑罰等措施，打擊用作收取騙款的傀儡戶口。第二，將預防投資騙案列為重點宣傳項目，並繼續加強長者群體的防騙宣傳,精準防騙。第三,加強使用防騙視伏 App新增一系列功能，包括自動更新用戶數據庫、新增舉報種類、人工智能分析市民舉報的網址以作出封鎖等,期望進一步強化騙案預警,並促進滲透率。第四，會積極推動各國加強合作，以更有效打擊跨境詐騙。

投委會主席杜淦堃亦表示，人工智能和第三代互聯網正在高速發展，帶來教人雀躍的機會，亦帶來前所未有的挑戰，進一步突顯投資者及理財教育的重要性。

