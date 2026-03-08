歷史證戰爭影響股市短暫 反成低吸良機 睇準VIX避免情緒陷阱｜李聲揚

地緣政治衝突，尤其是戰爭或軍事升級，常引發投資者極度擔憂，擔心全球經濟崩潰、油價暴漲及通脹失控等。但歷史數據反覆證明，戰爭對股市影響通常是短暫的、是情緒主導的波動，而非長期趨勢的根本改變。相反，這些事件往往製造低吸機會，成為理性投資者的入市良機。近期市場因中東局勢（例如美伊衝突相關事件）出現調整，但幅度相對溫和，VIX尚未進入極端恐慌區，投資者應保持冷靜，避免被「末日論」誤導。

二戰期間美股累升50%

首先，從長期視角看，股市不受戰爭長期拖累。回顧過去百年主要衝突：二戰期間（1939-1945）儘管歐洲戰火蔓延，美股道瓊斯指數從戰爭開始到結束上漲約50%，年均逾7%。雖然珍珠港事件後短期下跌2.9%，但不到一個月即收復失地。

研究數據亦顯示，自1926年起多場主要戰爭期間，美股平均回報為正數。另一數據則顯示，地緣衝突後美股平均單日跌幅約1.1%，總回調僅4.7%（今次暫時也差不多），見底需19天，然後平均42天反彈。當然，以上數字只是平均，世界可能「今次不一樣」，但至少歷史看到，戰爭調整只帶來短期痛楚，但市場快速適應，長期向上趨勢不變。

過往單日暴跌非直接因戰爭

歷史上，美股史上最大單日跌幅前20名，無一次直接因戰爭：多為經濟大蕭條（1929）、金融海嘯（2008）、疫情（2020），還有去年的關稅解放日等。即使911恐怖襲擊（美國本土首次受襲），美股停市數日後重開，跌幅並不大，一兩個月已收復失地；當時港股等其他市場沒有停市，但跌幅亦未算特別大。港股大跌事件（如1989年六四、1997年亞洲風暴、2025年關稅戰）皆經濟和信心因素主導，而非純粹戰爭。

股神巴菲特名言是「別人恐懼時我貪婪」，但從沒有告訴你如何量度恐懼，又或者要多恐懼才買。問題核心在於：如何判斷買入時機？情緒波動大，投資者易犯錯——過早大舉入市又可能買完再捱價（如2022年春季），太遲入市又錯失V型反彈（如2020年疫情底）。這種永恒問題，沒有萬全方法，但其中一個解決方案是用VIX「恐懼指標」量化：VIX測量美股期權引伸波幅，VIX抽升往往反映市場恐慌。

收市VIX達40可視為買入信號

一直筆者的標準較嚴：收市VIX達40才會視為良好買入信號，所以機會不常有但準繩度高。如2020年疫情，或去年關稅解放日，皆捕捉到底位，且不用捱價太多。若VIX 30已飛身入市，就會經常觸發（如2022年四五次），易耗盡資金且需捱價。冋樣地，筆者不看即市VIX，只用收市值，避免要捱夜看著股市，也與自己的歷史數據分析一致。數據證明，入市機會多數都有幾天，不急在一天。

目前情況是：VIX近期因地緣事件抽升，但仍未達30，更遠低於40，調整不深，波動看似劇烈，實屬正常範圍，非極端恐慌。對持大額現金者，現在並非特別吸引的入市位。

總的來說，戰爭對股市的影響一般短暫、非結構性；歷史上每次調整皆為買入機會。若本身想買股票的，當然可以買。但若只是想捕捉低位，目前VIX並不太高，並不宜一注飛入。建議維持定期買入，專注長期價值。如此，方能在波動中穩健前行，避免情緒陷阱。

Patreon作者 李聲揚

