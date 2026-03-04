中東開火點解金價跌？ 背後涉兩大原因 「現金為王」策略再現

黃金長期以來被視為「避險天堂」，每當地緣政治衝突、戰爭爆發也是投資者的首選避風港。然而，金價在連升4日、曾高見每盅司5400美元水平後，周二（3日）一度大瀉4%，失守5000美元大關，最新則在5100美元水平喘定。由黃金到股市、避險資產與風險資產同步下跌，揭示不少投資者「先沽為敬」，寧願鎖定利潤（Take Profit），採取「現金為王」的策略。

俄烏戰事後 美加息金受壓

金價周二曾經歷急挫，表面原因可歸結為兩點。首先，伊朗控制霍爾木茲海峽及刺激油價飆升，或會進一步推升美國通脹，拖慢聯儲局減息步伐。美元指數曾升至99.3，本周已上升約1.5%。傳統上美元走強，會給黃金價格帶來下行壓力。德國商業銀行的報告亦指出，參考2022年俄烏戰事爆發後的市場反應，當時油價上升推高通脹，美國聯儲局迅速加息，美元走強，導致金價受壓。

不過更令人疑惑的是，同一時間，美股三大指數周二集體下挫，道指一度瀉1280點，標指亦創兩個多月以來最低。來到今早亞洲市場更加慘烈，恒指跌逾700點，早前急升的韓股、台股半日更分別跌9%及3.6%。

美以向伊朗發動軍事行動。(路透社)

美伊戰事恐持續 增不確定性

避險資產的黃金，與風險資產的股市同告下跌，反映市場面對中東局勢升級，戰事或會曠日持久的不確定性正不斷擴大，投資者開始轉向最原始的避險形式——現金。結果是除了油價和美元走強外，全球主要股市、美國國債及其他政府債券，甚至向來被視為避險資產的黃金均遭到猛烈拋售。

同時，早前金價、美股處於高台，韓股及台股曾屢創新高，在中東局勢緊張下，也導發了部分資金決心鎖定利潤、沽貨離場。

貨幣市場基金錄479億美元流入

LSEG理柏數據亦佐證以上觀點，全球貨幣市場基金在周一（2日）的資金流入高達479億美元，是2月17日以來的新高，反映投資者紛紛尋找短期現金類工具避險。相比之下，美國股票基金流出96億美元，全球其他股票基金流出91億美元，創下逾兩個月新高。

摩根資產管理公司全球首席策略師David Kelly便直言，當前避險資金走向有趣，美元走強但資金並未湧向美國國債或其他美元資產，這表明市場對短期現金的需求正在增長。紐約道富投資管理公司黃金策略主管Aakash Doshi則認為，黃金市場正出現獲利了結和流動性需求並存的現象，但關鍵在於出現地緣政治衝擊或極端不確定性時，現金仍是王道。

