金價曾插水挫4% 銀價瀉近12% 分析：美股大跌觸發演算法沽貨

黃金及白銀價格隔晚一度突然插水，金價一度下挫4.1%，銀價瀉11.7%。有分析指，今次貴金屬價格急回，可能是由於股市下挫，演算法交易（Algorithmic trading）的賣盤放大了跌勢。

金價今早回穩，最新報4981.5美元，升1.2%，銀價升2.5%，報77.13美元。

市場擔憂人工智能會侵蝕一些公司的未來盈利，導致周四美股大跌，引發風險資產全線受挫，不過同一時間大跌的黃金則沒有明確催化因素，彭博宏觀策略師Michael Ball認為，跌勢很可能因使用電腦模型押注價格走勢的商品交易顧問（CTA）的賣出而被放大。

相關文章：AI威脅蔓延 美股再受累急挫 前唱K設備企業顛覆物流業 CEO︰做夢也沒想到這一天

追加保證金亦加劇拋售

MKS PAMP SA金屬策略主管Nicky Shiels表示，追加保證金通知也很可能加劇了這波拋售，一些投資者被迫退出包括金屬在內的大宗商品頭寸以提供流動性。Shiels坦言：「我們都摸不著頭腦。一切發生得太快了，感覺像是一種去風險動作。」她說在極端市場壓力時期，像黃金這樣的避險資產也會被那些急需流動性的投資者賣出。

盛寶銀行大宗商品策略師Ole Hansen表示，對黃金和白銀相當大一部分交易仍由情緒和動能驅動，「在這樣的日子裡，它們會很吃力。」

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示，周四金價的突然下跌「並不意味著它即將進入持續下行趨勢」，「但它確實增加了短期內持續劇烈波動的可能性。目前，市場已經釋放了大量的下行流動性，下一步走勢將取決於價格在關鍵技術位附近的表現。」

多間大行仍然看好金價

雖然貴金屬經歷近期大跌，不少機構仍預計金價將恢復上行趨勢，理由是此前推動上漲的因素依然存在，包括地緣政治緊張局勢、對聯儲局獨立性的疑問，以及更廣泛的從傳統資產（如貨幣和主權債券）撤離的趨勢。摩根大通私人銀行預計，金價到年底將達到每盎司6,000至6,300美元，德意志銀行和高盛集團也維持看漲觀點。

全球最大白銀交易所交易基金iShares白銀信託的5月份/6月份行權價為125的看漲期權成交活躍，投資者正在賣出他們近期在高位買入的合約。這可能進一步加大了白銀的拋售壓力。交易員正關注美國經濟數據，包括周五公佈的核心通脹，以判斷聯儲局減息前景。



