銀行大推「電子利是」獎賞迎新春 中銀抽獎最多贏8888元 PayMe夥新地商場送萬用券

農曆新年將至，多間銀行均推出電子利是服務及獎賞，其中包括中銀香港為個人及企業客戶推出電子利是服務及專屬獎賞，有機會贏取8,888元現金獎賞；上海商業銀行宣佈推出「e利是」功能及大抽獎，客戶有機會贏取紀念禮品或現金獎；PayMe by HSB與新地攜手讓330萬用戶於全港28間新地商場「轉出好運」，贏取電子利是（商戶萬用券）等獎賞；以及大新銀行推出「新春刮刮樂」大抽獎等等。

中銀有機會贏取8,888元現金獎

中銀香港宣佈，個人客戶可透過BoC Pay+派發電子利是參與大抽獎，有機會贏取8,888元現金獎賞、888元電子優惠券，或88元電子優惠券。此外，由即日起至2月28日，客戶可於BoC Pay+專屬頁面領取優惠券並享有指定朱古力產品減價優惠。

企業客戶方面，透過iGTB NET企業網上銀行作出簡單設定，可一次過向最多10,000位員工同時派發電子利是；同時，由即日起至3月22日，首30名商業理財客戶派發電子利是，且累計成功發出電子利是總金額達500元或以上，可獲168元現金獎賞。

另外，中銀香港向特選商業理財客戶送出總值32,888元的「馬年大利是」獎賞及服務優惠，涵蓋新資金定期存款、匯款、外匯交易等。企業客戶透過網上申請「商業理財賬戶」亦可享開立賬戶費用全免優惠，兼享美元活期存款年利率高達3%。

上商抽獎可獲禮品套裝或750元

上海商業銀行宣佈推出「e利是」功能及大抽獎，客戶有機會贏取紀念禮品或現金獎。今年2月16日至3月6日期間，上商個人客戶於推廣期內使用「上商支付」應用程式成功派發「e利是」達港幣或人民幣20元或以上，即可獲得一次抽獎機會，有機會贏得「上海商業銀行x上海灘75周年紀念禮品套裝」或港幣750元現金獎，惟每位客戶限中獎一次。

另外，上商特別準備一套8款以「馬」為主題的賀年貼圖，客戶派發「e利是」之外，亦可發送精美貼圖傳遞祝福；同時，為慶祝上商75周年誌慶，上商亦特別推出限量版「75周年利是封套裝」。

PayMe夥新地商場推電子利是獎賞

PayMe by HSBC今個農曆新年首次與新地攜手，將傳統結合創意，讓330萬用戶於全港28間新地商場「轉出好運」，贏取電子利是（商戶萬用券）等獎賞，以更有趣的方式迎接新春。

PayMe表示，由即日起至2月28日，顧客親臨新地商場使用手機掃描實體或電子屏幕上的二維碼，有機會獲得388元的PayMe x 新地商場利是萬用券或$288 Point Dollar獎賞。此外，用戶於有關商場單一消費滿388元，可獲得20元萬用券作下次消費時使用，惟每日數量有限，送完即止。

另一方面，PayMe亦一如往年推出個人電子利是推廣，在2月17日至28日，用戶只需派出1封總值不少於120元的群組電子利是，並最少由5位不同朋友成功收取後，即可獲得8元萬用券。而首2,288位擁有最多收款人收取PayMe群組利是的用戶，更可獲高達380元萬用券。

大新「新春刮刮樂」逢刮必中

大新銀行客戶在農曆新年期間透過大新流動理財派發語音利是，即有機會參與「新春刮刮樂」抽獎活動，逢刮必中，更可自動晉身大抽獎，有機會贏取8,888元現金獎賞。

由即日起至2月28日，合資格客戶成功經大新流動理財單次派發100元或以上語音利是，即可解鎖大新流動理財內的｢新春刮刮樂｣抽獎活動，每位客戶最多可獲5次抽獎資格，有機會贏取商戶電子禮券、現金回贈、旅遊保險優惠等價值高達1,000元獎賞。

大新銀行總經理及零售銀行處智能數據及數碼創新部主管蕭建邦表示，該行自2022年推出語音利是功能以來，已錄得超過13,000封語音利是成功發送，總轉賬金額超過700萬元。

相關文章：新春嚴防釣魚攻擊騙案 HKCERT列出8大陷阱 收電子利是也可能中招