PAObank推新春優惠 1個月定存最高15厘 推薦好友獎賞再升級

PAObank宣佈推出新春優惠，由2月1日起至2月28日，該行現有客戶透過手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，如被推薦人以專屬推薦碼成功開戶並開立10,000港元或以上定期存款，推薦人即賞500港元，最多可推薦20名好友，即最高可獲10,000港元現金賞。

推薦人最高賺12888元獎賞

在推廣期間，推薦最多新客戶的首3名推薦人，分別可額外獲得2,888港元、1,888港元及888港元現金賞；換言之，推薦人最高合共可賺12,888港元獎賞。至於被推薦人成功開戶後，亦可享1個月港元定存優惠，首5萬港元年利率達15厘。

此外，該行全新合資格客戶憑推薦碼「PAOBPR」開立個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造1個月港元定期存款，首5萬港元可享12厘高息優惠。

現有客戶3個月定存2.9厘

現有客戶方面，存入港元新資金，敘造3個月港元定期存款，可享2.9厘年利率，存款金額上限為100萬港元，惟額度有限，額滿即止。

另一方面，該行亦設有外幣兌換定存限時優惠，透過個人銀行手機應用程式，在「美元定期存款」頁面內，鎖定帶有「外幣兌換優惠」標籤的定存產品，7日定存年利率達12.6厘；14日定存年利率達8厘；1個月定存年利率達5.8厘；以及3個月定存年利率達4.2厘。惟以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整。