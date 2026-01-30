負資產回落至2.1萬宗 按季跌32% 連續三季回落
更新時間：16:51 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:51 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:51 2026-01-30 HKT
金管局公布，去年第4季末負資產住宅按揭貸款宗數為21,304宗，較第3季末的31,449宗減少32%，為連續第三季回落。涉及的金額由去年第3季末的1,568億港元，減少至第4季末的1,054億港元，按季減少32%。
另外，負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由第3季末的109億港元，減少至2025年第4季末的62億港元。去年第4季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.31%，相較2025年第3季末的0.24%，仍維持於低水平。
最Hit
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
2026-01-29 12:08 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT