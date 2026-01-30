金價破頂後回調 最新於5260美元水平 分析稱市場泡沫化 「不需太多因素便回調」

國際金價在創下每盎司5,595美元新高後大幅波動，跌幅曾達5.7%，創去年10月21日以來最大跌幅，不過其後跌幅收窄，修復大部分失地，回升至5300美元左右；現貨銀在升至121.65美元新高後，一度倒跌逾8%，後回升至115美元左右。

現貨金最新報5260.77美元；現貨銀報112.72美元。

分析師：或達狂熱巔峰

黃金此前已連續上漲8天，今內上漲20%以上，藍線期貨(Blue Line Futures)首席市場策略師Phil Streible表示，「這似乎是我們已經達到某種狂熱巔峰。」瑞士寶盛集團(Julius Baer Group Ltd.)的Carsten Menke說：「由於市場的泡沫化和資金流動主導基本面的狀況，不需要太多因素就能引發回調。」事實上，黃金的相對強弱指數(RSI)飆升至90以上，白銀的RSI約為84，RSI高於70表示處於超買水平。

TP ICAP集團旗下經紀商Tullet Prebon貴金屬主管Simon Biddle表示，金價上漲的程度和持續時間也逐漸限制了銀行建立頭寸的能力，減少了流動性並提高了波動性，他說：「銀行交易貴金屬的資產負債表並非無限，由於它們承擔的風險減少，交易量已經下降。」

瑞銀看好前三季6200美元

雖然金價周四出現回調，但瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)表示，黃金仍然是一種具吸引力的資產和強勁的避險工具。該行分析師Wayne Gordon和Giovanni Staunovo周四的報告中表示，在投資活動增加的推動下，預計金價在今年前三季將達到6,200美元。