傳鷹派掌聯儲局 金價急挫逾一成 曾跌穿5000美元 「市場已達狂熱巔峰」

國際金價在創下每盎司5,595美元新高後急回，一度跌穿5,000美元大關，較高位5595美元計，跌幅達一成。有傳前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）將獲特朗普委任為下任主席，有分析指因他過去政策立場偏鷹，行事作風穩健，一旦上任有望維持聯儲局獨立性，將利好美元，不利金價表現。

現貨金最新報5065美元，單日跌5.7%。

華僑銀行策略師Christopher Wong表示，即言沃什獲提名的報道成為金價回調的觸發因素，但市場調整早已到來，「這就像市場正在等待的藉口之一，藉此消化那些拋物線式的走勢。」

分析師：或達狂熱巔峰

黃金此前已連續上漲8天，今內上漲20%以上，藍線期貨(Blue Line Futures)首席市場策略師Phil Streible表示，「這似乎是我們已經達到某種狂熱巔峰。」瑞士寶盛集團(Julius Baer Group Ltd.)的Carsten Menke說：「由於市場的泡沫化和資金流動主導基本面的狀況，不需要太多因素就能引發回調。」事實上，黃金的相對強弱指數(RSI)飆升至90以上，白銀的RSI約為84，RSI高於70表示處於超買水平。

TP ICAP集團旗下經紀商Tullet Prebon貴金屬主管Simon Biddle表示，金價上漲的程度和持續時間也逐漸限制了銀行建立頭寸的能力，減少了流動性並提高了波動性，他說：「銀行交易貴金屬的資產負債表並非無限，由於它們承擔的風險減少，交易量已經下降。」

瑞銀看好前三季6200美元

雖然金價周四出現回調，但瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)表示，黃金仍然是一種具吸引力的資產和強勁的避險工具。該行分析師Wayne Gordon和Giovanni Staunovo周四的報告中表示，在投資活動增加的推動下，預計金價在今年前三季將達到6,200美元。