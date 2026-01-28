Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美匯急挫兼美軍演習刺激 金價再創新高 大行予目標價6000美元

投資理財
更新時間：09:55 2026-01-28 HKT
美國總統特朗普發表「美元表現良好」的言論後，導致美匯指數急挫；另一邊廂，負責中東地區美軍行動的美軍中央司令部表示，將舉行一場為期數攻的空軍戰備演習，則進一步加劇地緣政治緊張局勢，刺激金價及銀價向上，其中現貨金價再創新高，高見5,202美元，暫報5,199美元；白銀價格亦曾見114.39美元，暫報113.46美元。

盧楚仁：白銀不宜盲目跟風

對於金價及銀價飆升，獨立外匯分析師盧楚仁表示，由於白銀波動性較黃金更高，未接觸過貴金屬投資的投資者不宜直接切入，規避「人買我買」的盲目跟風行為。他又認為，黃金長期向上趨勢未改，短期可看5500美元。

法興料投資需求持續至年底

另外，法國興業銀行在近日一份報告中指出，今年金價預計將達每盎司6,000美元，高於去年12月預測的每盎司5000美元，並補充指「這可能是一個保守估計，實際價格很可能還會更高」。

該行表示，投資需求將繼續推動金價上漲至2026年底，雖然對沖基金的好倉規模並不大，但其名義持倉量卻達到有史以來最高水平，達780億美元，較2025年9月創下的前一個紀錄高出20億美元。該行又提到，黃金ETF過去8周一直流入資金，為去年4月以來第二長的資金流入周期。

留意央行「購金活動」放緩

不過，該行指黃金市場一個重要領域的活動已有所放緩，儘管各國央行仍是淨買家，但根據英國稅務海關總署（HMRC）貿易數據顯示，央行「購金活動」已經放緩。

數據顯示，雖然中國仍然是英國出口主要目的地，但11月份對華出口量僅為10噸，遠低於2022年以來11月份51噸的平均水平。至於所有目的地的總出口量亦僅為19噸，同樣遠低於2022年以來11月份127噸的平均水平。

