WeLab Bank推港元定存限時優惠 6個月期最高3厘
更新時間：15:51 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:51 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:51 2026-01-26 HKT
WeLab Bank（匯立銀行）推出最新港元定存限時優惠及特選客戶尊享定存限時優惠，其中特選客戶6個月期最高3厘，起存額僅10元或以上；3個月期為2.68厘，但若起存額增至20萬元或以上，可享2.8厘；而12個月期則為2.65厘。
一般客戶享3厘息 起存額需50萬或以上
一般客戶方面，6個月期同樣最高3厘，但起存額需50萬元或以上；若起存額為20萬至50萬元，享2.8厘；若起存額為10元至20萬元以下，則為2.65厘。至於3個月期，起存額20萬元或以上可享2.8厘；起存額10元至20萬元以下則為2.65厘。12個月期方面，則為2.4厘。
此外，該行提供18及24個月超長期定存，息率均為2.25厘，起存額為10元。
最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT