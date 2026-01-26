Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WeLab Bank推港元定存限時優惠 6個月期最高3厘

投資理財
更新時間：15:51 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:51 2026-01-26 HKT

WeLab Bank（匯立銀行）推出最新港元定存限時優惠及特選客戶尊享定存限時優惠，其中特選客戶6個月期最高3厘，起存額僅10元或以上；3個月期為2.68厘，但若起存額增至20萬元或以上，可享2.8厘；而12個月期則為2.65厘。

一般客戶享3厘息 起存額需50萬或以上

一般客戶方面，6個月期同樣最高3厘，但起存額需50萬元或以上；若起存額為20萬至50萬元，享2.8厘；若起存額為10元至20萬元以下，則為2.65厘。至於3個月期，起存額20萬元或以上可享2.8厘；起存額10元至20萬元以下則為2.65厘。12個月期方面，則為2.4厘。

此外，該行提供18及24個月超長期定存，息率均為2.25厘，起存額為10元。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
6小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
6小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
政情
7小時前
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
18小時前
卡尼早前訪華，會晤習近平。卡尼表明，無意尋求與中國達成自由貿易協定。美聯社
回應特朗普加徵關稅威脅 卡尼：無意與中國達成自由貿易協定
即時國際
8小時前
非禮「奇招」摸玻璃扮扶手 屯馬綫港媽挨門邊慘遭推臀部 怒揭惡行後色狼反應一絕｜Juicy叮
非禮「奇招」摸玻璃扮扶手 屯馬綫港媽挨門邊慘遭鹹豬手 怒揭惡行後色狼反應一絕｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
遊客登八達嶺長城遊覽。中新社
跟團遊北京︱六旬漢連續兩日凌晨集合猝死 家屬提告獲賠¥35萬
即時中國
18小時前