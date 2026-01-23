Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

保險業去年首三季毛保費6370億 按年升逾三成

投資理財
更新時間：16:12 2026-01-23 HKT
保險業監管局今日（23日）公布2025年首三季臨時統計數字，期內毛保費總額達到6,370億，較去年上升32.5%。

長期業務方面，不包括退休計劃業務的長期業務新造保單保費上升55.9%至2,645億，主要包括非相連個人業務的2,515億，當中可進一步細分為分紅業務的2,263億和其他業務的252億，以及來自相連個人業務的127億。保險公司共發出約50,000份合資格延期年金保單，貢獻保費32億或個人業務總額的1.2%。

另外，2025年首三季長期有效業務的保費收入總額為5,541億，上升36.6%，主要包括非相連個人業務的4,882億，相連個人業務的215億和退休計劃業務的390億。此外，申索及利益總給付金額上升3.4%，合計2,794億。

截至2025年9月30日，長期業務的總資產增加至52,841億，淨資產為7,317億。

一般業務方面，2025年首三季一般業務的毛保費及淨保費為829億和560億，分別上漲10.5%及8.3%，已償付申索毛額合計380億。整體經營利潤為101億，上升50.5%，其中承保利潤佔35億，上升63%。

此外，直接業務的毛保費與淨保費為442億和304億，分別上升11.9%及9.1%，已償付申索毛額合計210億，上升5.9%。毛保費主要由在岸意外及健康業務貢獻的194億帶動，整體承保利潤也受到同一業務從4億虧損扭轉至5億盈利所支持，而上升29.9%達32億。

分入再保險業務方面，毛保費與淨保費為387億和256億，分別上升9%及7.3%，已償付申索毛額合計171億，下跌8.2%。毛保費主要由離岸財產損壞業務和汽車業務帶動。受到離岸財產損壞業務釋出準備金所支持，整體承保利潤達到3億。

截至2025年9月30日，一般業務的總資產增加至3,355億，淨資產為1,351億。
 

