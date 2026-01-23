日本央行維持利率不變 日圓跌至4.89算 植田和男：續關注通脹及經濟影響
日本央行今日宣佈維持政策利率在0.75厘不變，符合市外界預期。央行政策聲明稱，將密切關注通脹及經濟的影響，同時權衡下次行動的時機。
行長植田和男下午在記者會上表示，潛在通脹料將繼續溫和上升，若經濟形勢如預期般發展，將繼續提高利率。
植田和男表示，12月加息後金融環境仍保持寬鬆，加息影響廣泛波及實體經濟和物價尚需相當一段時間，將密切審視過去加息對企業、家庭活動、經濟和物價產生的各種影響。至於日圓走勢，植田和男表示不作評論。
他又表明，關注今年4月工資及物價變化，因日本企業通常在4月、新財政年度開始時提價，其幅度將是央行在考慮未來加息時會探討的因素之一。
植田和男發言期間，日圓持續走弱，美元兌日圓重越159關口，為1月14日以來首次；每百日圓兌港元低至4.89算。
