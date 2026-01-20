Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

HIBOR走勢｜1個月拆息連跌3日 報2.759厘

更新時間：11:45 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-20 HKT

香港銀行同業拆息 (HIBOR) 長短期限利率走勢不一。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，根據香港銀行公會1月20日公布的數據，報2.75923厘，較上一個交易日下跌1.75點子。

反映銀行資金成本的拆息個別發展，短期拆息普遍向下。隔夜息跌52.37點子至2.00071厘；1星期拆息跌1.42點子至2.26988厘；2星期拆息微跌0.05點子至2.60375厘。中長線利率方面，2個月拆息升0.41點子至2.82262厘；3個月拆息升1.30點子至2.85589厘。半年期拆息則跌1.97點子至2.95375厘；12個月拆息微升0.07點子至3.00637厘。

相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！

