PAObank推美元定存7日12.5厘 港元定存3個月有3厘

PAObank再推定存優惠，在本月底前，外幣兌換美元可獲7天12.5厘定存息率；港元定存利率亦將3個月上調至3厘。

美元定存14天7.5厘

PAObank指，客戶在手機應用程式內，於「美元定期存款」頁面內，揀選帶有「外幣兌換優惠」標籤的7天或14天美元定期存款，即可分別享有12.5厘或7.5厘年利率，入場門檻100美元。優惠存款金額上限100萬美元，以此金額敘造7天美元定存，可速賺約2,397美元；14天美元定存可賺約2,876美元。

目前PAObank定存利率：

存款期 港元存息 美元存息 人民幣存息 1個月 1.1% 3% 0.1% 3個月 2.9% 2.9% 0.3% 6個月 2.7% 2.9% 0.4% 12個月 2.6% 2.9% 0.5%

港元3個月優惠定存 收息7500元

另外，在本月底前，PAObank為3個月港元定存，提供3厘優惠息率，起存額100港元新資金。上限100萬元，即優惠存款可獲7,500港元利息。