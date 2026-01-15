鈔能力應對大排長龍餐廳｜周顯

隨變雞煲是一間我常去的小店，尤其是初開時，經常大排長龍，但由於現在已有4個店面，因此人龍已經紓緩了。

10年前有位朋友去了，見到長龍，二話不說，掏出1萬元，派給伙記，因而認識了老闆娘，從此以後不但不用排隊，而且還獲得特許經營權，在銅鑼灣開分店，現時那1萬元的「投資」都不知升值了幾多倍。

這一派的人馬都是如此財大氣粗，每到一間大排長龍的餐廳，都是派錢，從此不但他們不用排隊，連其他朋友也可「撻朵」，受惠不少。

英國及西班牙也適用

據說在英國撻霍建寧（Canning Fok）的朵，也可以訂到平常人訂不到的位子，例如Fat Duck。

筆者有一位朋友H先生以豪奢著名，到西班牙巴斯克的Asador Etxebarri吃飯，「順便」買紅酒存在店裏，從此他訂位，也是不用排隊。我們當然是韜他的光，找他代訂位。至於Asador Etxebarri究竟有多難訂位，請上網查。

說到最後，都是鈔能力作怪。

周顯

