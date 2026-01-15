積金評級指MPF淨流入創2021年以來新低 中港股票淨流出 邊隻基金最受歡迎？

強積金研究機構「積金評級」表示，去年第四季強積金錄約120.1億元淨流入，較第三季反彈42%，但系統全年淨流入總額估計約434.1億元，為 2021年以來最低年度紀錄。雖然香港及中國股票為2025年表現最佳的資產類別，全年卻出現顯著淨流出；相反，表現最弱的強積金保守基金反而吸引超過42%的全年淨流入，成為最受歡迎類別。

去年強積金全年回報逾16%

積金評級指出，去年強積金全年回報約16.73%，推動總資產規模創下約 1.554萬億元的歷史新高，相當於479萬名成員平均結餘約32.41萬元。

宏利上季淨流入展現強勢

另一方面，最大保薦人宏利在去年第四季展現主導優勢，其淨流入規模較排名第二的保薦人高出約194%，單季吸納全系統約35%淨流入；全年累計更較次名保薦人高出63%。

積金評級籲聚焦長期及分散投資

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，2025年資金流向數據反映最大保薦人的主導地位，也揭示可能令成員蒙受損失的異常資金行為，在強積金全年回報超過16%的環境下，若成員因試圖「擇時操作」而將資金轉向保守基金，可能錯失了更高潛在回報的機會，建議成員聚焦長期、分散的投資策略，其中一個有效方式是透過預設投資策略基金進行配置，而且所有強積金計劃均提供此選項。