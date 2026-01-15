Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

積金評級指MPF淨流入創2021年以來新低 中港股票淨流出 邊隻基金最受歡迎？

投資理財
更新時間：10:44 2026-01-15 HKT
發佈時間：10:44 2026-01-15 HKT

強積金研究機構「積金評級」表示，去年第四季強積金錄約120.1億元淨流入，較第三季反彈42%，但系統全年淨流入總額估計約434.1億元，為 2021年以來最低年度紀錄。雖然香港及中國股票為2025年表現最佳的資產類別，全年卻出現顯著淨流出；相反，表現最弱的強積金保守基金反而吸引超過42%的全年淨流入，成為最受歡迎類別。

去年強積金全年回報逾16%

積金評級指出，去年強積金全年回報約16.73%，推動總資產規模創下約 1.554萬億元的歷史新高，相當於479萬名成員平均結餘約32.41萬元。

宏利上季淨流入展現強勢

另一方面，最大保薦人宏利在去年第四季展現主導優勢，其淨流入規模較排名第二的保薦人高出約194%，單季吸納全系統約35%淨流入；全年累計更較次名保薦人高出63%。

積金評級籲聚焦長期及分散投資

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，2025年資金流向數據反映最大保薦人的主導地位，也揭示可能令成員蒙受損失的異常資金行為，在強積金全年回報超過16%的環境下，若成員因試圖「擇時操作」而將資金轉向保守基金，可能錯失了更高潛在回報的機會，建議成員聚焦長期、分散的投資策略，其中一個有效方式是透過預設投資策略基金進行配置，而且所有強積金計劃均提供此選項。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
16小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
14小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
18小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
4小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
23小時前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
即時國際
3小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
17小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
2小時前