HIBOR一個月拆息連跌4日 報2.64786厘

根據香港銀行公會於1月14日公布的數據，香港銀行同業拆息（HIBOR）大部分期限利率均見下跌。與樓按相關的一個月拆息連跌4日，報2.64786厘，較上一個交易日下跌4.21點子。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜息下跌13.49點子至1.32917厘；一星期拆息下跌22.81點子至2.00798厘；兩星期拆息亦跌25.44點子至2.07131厘。

中長線利率

中長線利率方面，兩個月拆息跌7.98點子至2.72464厘。三個月拆息跌3.34點子，報2.80071厘。六個月拆息跌1.09點子至2.94024厘。唯一上升的是十二個月拆息，微升1.27點子至2.99899厘。

