日圓急眨跌穿4.9算 專家拆解仲有得跌 政府干預或僅「出口術」 找換店唱Yen激增三成

受日本擬提早大選消息影響，圓匯進一步下跌，每美元兌日圓周一低見159.05水平，見一年半新低；每百日圓兌港元亦跌破4.9關口，報4.89。日圓未止瀉，官員擔憂出現「單邊貶值」，推升進口成本，或影響民意對政府支持度。有分析指，儘管日本政府多次釋放口頭干預信號，但市場認為只是出口術，欠缺實際行動，料美元兌日圓或進一步貶至162水平，即逼近4.8算。本港市民亦趁機「唱平Yen」，有由找換店職員表示，兌日圓較往日大增3成。

日本首相高市早苗擬下周五解散眾議院，最快下周正式公告改選，消息傳出後，市場湧現「高市交易」，日圓被加速拋售，兌美元匯價逼近160關口；日本政府國債亦下跌，30年期債息一度升至3.5%。

上商財資業務處研究部主管林俊泓指，市場對日圓失去信心，料下試至每美元兌161、162水平。

跌至160前料不作干預

日本財務大臣片山皋月表示，她與美國財長貝桑均對日圓近期單邊貶值走勢感到擔憂。澳新銀行日本外滙和大宗商品銷售總監町田浩之（Hiroyuki Machida）分析指，日本當局買日圓干預匯價應該是合理，因美日利率差距雖縮小，但日圓最近的疲軟偏離了基本面，認為當局隨時都有可能入市干預，但相信在日圓滙率貶至160之前都不會發生。

找換店單日唱Yen總額逾9億

日本一直是港人其中一個旅遊熱點，日圓低迷亦刺激市民趁機兌日圓，儲彈藥帶動找換店生意。小女孩找換店負責人表示，周一日圓兌換情況略有增長，單日共兌換9.4億日圓，較平日7億日圓左右水平，上漲約3成。

上商林俊泓：再跌空間有限

上商財資業務處研究部主管林俊泓指，由於市場擔心日本央行沽售手持的大量短債，可能對市場造成衝擊，加上日本加息後也無法控制日圓匯價，令市場對日圓失去信心，料日圓將進一步下跌。惟他指，日圓再跌空間有限，或下試至每美元兌161、162水平，若跌至該水平，預期日央行出手干預。

盧楚仁料下試162

獨立外匯分析師盧楚仁表示，提早大選引發市場對政府大舉發債的擔憂，加上日本央行「齋講唔做」，將加劇日圓貶值壓力，料下一關鍵點位為每美元兌162日圓，並預期日本4月加息機會較低。

惠譽亦在外匯市場監測報告中指出，日圓將在2026年溫和升值約6%，但仍將處於歷史弱位，160的水平仍是日本當局關注的焦點。