換新鈔2026｜3大發鈔行擬2月3日起換新鈔 金管局最快日內公布詳情

馬年將至，又是市民張羅換新鈔的時候。據悉，三間發鈔銀行滙豐、中銀香港及渣打香港擬於2月3日起，提供新鈔供市民兌換作農曆新年封利是之用，並聯同金管局或最快日內公布詳情。惟最終的發布及換新鈔日期有待局方公布為準。

2月17日就是大年初一。根據過往做法，三間發鈔行通常都會在農曆新年兩個星期前左右，開始提供新鈔兌換服務。據悉，三行擬於下月3日起供市民換領新鈔，估計一如往年的兌換期安排，應兌換至年廿九，即2月16日。

鼓勵市民兌換「迎新鈔」

為響應環保，金管局及三間發鈔行多年來大力鼓勵市民兌換仍然新簇簇、稱之為「迎新鈔」的舊鈔來封利是，又或使用轉數快或電子錢包來派電子是利。然而，很多市民依然十分傳統，希望新年用新鈔派利是，結果每年還是有不少市民前往銀行兌換新鈔，只有在新鈔換罄情況下才會換迎新鈔。

為免市民到銀行兌換新鈔或迎新鈔時，要大排長龍、等太耐，三間發鈔行過去幾年都有作出特別安排，包括在提供換鈔服務的首三天，將營業時間提前至早上8時，並在早上8時至9時這個額外營業時段專門用作提供換鈔服務；同時提供網上預約兌換新鈔及迎新鈔服務，以及實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。此外，往年滙豐更在指定自動櫃員機（ATM）提供面額20元及50元的迎新鈔提款服務。