投資潮流產品股的危險｜曾智華

從事傳媒工作幾十年，我見證好多得人驚的現象。係乜？正是「冇人會有長情」。

一個明星由寂寂無聞開始崛起，靠觀眾緣、聽眾緣、歌迷緣上位，其實全部相當虛無而難以肯定能維持的，不過，若娛樂機構肯大力投資推一推，就會有機會一個又一個推上雲端。

上到雲端之後，究竟可以在高位幾耐，完全冇把握，因夾雜太多不能估計的因素。

歌迷的喜好，可以來無蹤去無跡，絕無「長情」可言。

七十年代的電台大門口，天天站滿聽迷歌迷，一見偶像出現就似失控地呼喊。當紅DJ及歌星，個個享受萬般寵愛在一身。只是，這種「寵愛」，完全沒有扎實根基。當另一批新偶像DJ及歌星出現時，曾經喊生喊死話支持阿A的，會立即變臉當阿A隱形，去咗支持阿B。

迪士尼只靠米奇也會玩完

這種現象，其實在飲食界、時裝界、汽車界、體育界也非常普遍。另有一界也如是——潮流玩意界。

昔日見證不知幾許年青人迷「他媽哥池」、迷養雞仔、迷米奇老鼠、迷芭比、迷乜迷物，今天又如何？

肯定，若迪士尼樂園繼續只靠米奇及白雪公主作機構生命線，早已經玩完。所以，為求生存，除不停推出新卡通偶像外，也不停收購其他娛樂集團，以豐富旗下偶像的庫存。

對泡泡瑪特冇興趣 「一股都冇」

去年開始，發覺身邊不少女性朋友對Labubu有點瘋狂，在我眼中，就像70年代電台門口尖叫的女聽迷女歌迷。在大量人狂捧之下，泡泡瑪特（9992）股價也變瘋狂，由去年初80元左右火箭式飆升，到9月已去到340元。過去一年，不少人問我有冇入貨，答曰：「一股都冇，亦冇興趣！」

因此股擺明是賣突發性人氣（連佢創辦人都難明點解可以受歡迎成咁！）。「單料銅煲」現象早指出，快熱的，也快凍；急升的，也會急跌。

除非泡泡瑪特有如迪士尼集團的鴻圖大計及視野高超的管理人，否則……事實佢已由340元高位開始，3個月內跌到190元。小弟冇興趣買，但有興趣觀察這潮流股走勢，好睇過戲呀。

資深傳媒人 曾智華