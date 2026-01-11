Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

樓價回升闖撤辣後高位 銀行調高估價兼增回增 李聲揚：買自住樓良機

投資理財
更新時間：09:12 2026-01-11 HKT
發佈時間：09:12 2026-01-11 HKT

筆者之前寫過，預期今年環球股市回報不及去年（但也不一定會跌），不過對於香港樓市，筆者看法則較為樂觀，相信住宅樓市有望進一步好轉。另一方面，之前在社交媒體，看到有打算買樓的年輕人慨歎：「上網還以為樓市跌跌不休，到自己買樓時卻發現世界是另一回事」。

已發生事實 照計無甚爭議

着實不同意見，人人皆有（意見質素如何是後話），估後市走勢，人人意見不同，專家也經常看錯市，背後有時亦有業界或自身利益。況且，一般是「吉人之詞寡」，網上最低質、最嘩眾取寵的內容，往往最大聲。

不過，若講到已經發生的「事實」，照計就無甚爭議吧？雖然「事實」也可以有不同詮譯，也可以有不同推演方向。但講到尾，「過往」的樓價升定跌，照計有相當客觀數據，不是某些人說了算。正如港股今年走勢如何，筆者不知道。但港股去年升了28%，卻是鐵一般的事實。當然有人可以認為「28%完全不多」、「之前跌了很多年你又不講？」。但無論如何，去年升跌多少，照計無可爭議。

樓價指數CCL創逾年半新高

同樣地，最新的中原城市領先指數CCL，報145.67點，按星期升1.1%，反映了聖誕長假期一周市況（也反映了大埔慘劇後的市況）。此指數之前曾回落，但最近連升兩星期，累升1.5%，也創出2024年5月中後、逾一年半新高。指數在2024年「撤辣」後曾短期回升，但很快再跌。現在指數只要再升0.9%，就可以突破該短期高位。至於與2021年的歷史高位比較，指數的跌幅已收窄至24%。

大銀行調高逾50%單位估價

近期樓市的整體消息，仍是向好。首先是有傳媒報導，大銀行最新已調高超過50%單位網上估價，而此趨勢已持續7個月。當然，這不一定代表銀行特別看好樓市。銀行也只是打開門做生意，有供有求。但至少銀行也留意到近期的成交樓價已反彈，有客戶的真實紀錄為證，並非只是外間指數說了算。

按揭現金回贈提高至1%

同樣地，某大發鈔銀行，最近已經將大額按揭的現金回贈提高至1%，貼近其他中小型銀行。筆者十幾年前買樓時，此類現金回贈幾乎是「老奉」，皆因銀行要搶生意。但早幾年呢？回贈金額減到極低，甚至是零。這也不一定是銀行「看淡」後市，但既然之前樓市一直在跌，而部份銀行也有自身問題（主要是商用物業貸款），倒不如齊齊鳴金收兵。銀行並非有生意不做，而是較消極「躺平」，不用現金回贈主動拉客。

但現在情況，又再扭轉，當然是因為銀行自身壞帳問題已解決不少。同時間，樓價一直在升，用家入市意欲也改善，大銀行也要開始搶客。可以預計的是，中小型銀行很可能「加碼」現金回贈搶客，是客戶之福。

當然，買樓是很大的決定，斷無可能為小小現金回贈走去買樓。不過若問筆者，筆者仍真心相信，若果不打算移民的話，現在是買入自住樓的良機。

李聲揚

相關文章：港股近兩年累積升幅驚人 李聲揚料2026年回報難及2025年 「即使跌市 可當低位買」

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
18小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1受傷昏迷
突發
1小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
14小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
14小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
16小時前
「浪漫戰神」今場換上霍宏聲，或能轉一轉手風，為唐獻芳 (左) 贏馬補數。
霍宏聲為唐獻芳贏馬補數
馬圈快訊
20小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇聞趣事
2小時前