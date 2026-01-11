樓價回升闖撤辣後高位 銀行調高估價兼增回增 李聲揚：買自住樓良機

筆者之前寫過，預期今年環球股市回報不及去年（但也不一定會跌），不過對於香港樓市，筆者看法則較為樂觀，相信住宅樓市有望進一步好轉。另一方面，之前在社交媒體，看到有打算買樓的年輕人慨歎：「上網還以為樓市跌跌不休，到自己買樓時卻發現世界是另一回事」。

已發生事實 照計無甚爭議

着實不同意見，人人皆有（意見質素如何是後話），估後市走勢，人人意見不同，專家也經常看錯市，背後有時亦有業界或自身利益。況且，一般是「吉人之詞寡」，網上最低質、最嘩眾取寵的內容，往往最大聲。

不過，若講到已經發生的「事實」，照計就無甚爭議吧？雖然「事實」也可以有不同詮譯，也可以有不同推演方向。但講到尾，「過往」的樓價升定跌，照計有相當客觀數據，不是某些人說了算。正如港股今年走勢如何，筆者不知道。但港股去年升了28%，卻是鐵一般的事實。當然有人可以認為「28%完全不多」、「之前跌了很多年你又不講？」。但無論如何，去年升跌多少，照計無可爭議。

樓價指數CCL創逾年半新高

同樣地，最新的中原城市領先指數CCL，報145.67點，按星期升1.1%，反映了聖誕長假期一周市況（也反映了大埔慘劇後的市況）。此指數之前曾回落，但最近連升兩星期，累升1.5%，也創出2024年5月中後、逾一年半新高。指數在2024年「撤辣」後曾短期回升，但很快再跌。現在指數只要再升0.9%，就可以突破該短期高位。至於與2021年的歷史高位比較，指數的跌幅已收窄至24%。

大銀行調高逾50%單位估價

近期樓市的整體消息，仍是向好。首先是有傳媒報導，大銀行最新已調高超過50%單位網上估價，而此趨勢已持續7個月。當然，這不一定代表銀行特別看好樓市。銀行也只是打開門做生意，有供有求。但至少銀行也留意到近期的成交樓價已反彈，有客戶的真實紀錄為證，並非只是外間指數說了算。

按揭現金回贈提高至1%

同樣地，某大發鈔銀行，最近已經將大額按揭的現金回贈提高至1%，貼近其他中小型銀行。筆者十幾年前買樓時，此類現金回贈幾乎是「老奉」，皆因銀行要搶生意。但早幾年呢？回贈金額減到極低，甚至是零。這也不一定是銀行「看淡」後市，但既然之前樓市一直在跌，而部份銀行也有自身問題（主要是商用物業貸款），倒不如齊齊鳴金收兵。銀行並非有生意不做，而是較消極「躺平」，不用現金回贈主動拉客。

但現在情況，又再扭轉，當然是因為銀行自身壞帳問題已解決不少。同時間，樓價一直在升，用家入市意欲也改善，大銀行也要開始搶客。可以預計的是，中小型銀行很可能「加碼」現金回贈搶客，是客戶之福。

當然，買樓是很大的決定，斷無可能為小小現金回贈走去買樓。不過若問筆者，筆者仍真心相信，若果不打算移民的話，現在是買入自住樓的良機。

李聲揚

