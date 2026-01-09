滙豐傳上調按揭回贈 貸款額至少1000萬「為港銀年初開個靚頭」

市傳滙豐上調按揭回贈，由原來約0.7%調升至1%，惟需符合多個條件，包括貸款額不少於1,000萬元、需設立理財戶口，以及只限一手物業等。

市場消息指，除了滙豐，上月中銀、渣打等亦視乎客戶質素，批出最多1%現金回贈，早前亦有個別中小型銀行提供1%按揭回贈，同樣針對大額按揭及質素較佳客戶。

對於有傳大行加碼按揭回贈，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明相信，年初銀行均希望「開個靚頭」，以及預期美國仍然有減息機會，拆息有機會向下，以及樓價初步見底有輕微回升跡象。至於按揭回贈會否再進一步上調，他指外圍經濟因素仍反覆，要觀察銀行繼續搶按掲生意的意欲，「去年很多中小型（銀行）搶完一輪也停了」。

星之谷料年中回贈可突破1.5%

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，新年伊始多間銀行都提升按揭回贈，反映銀行對按揭業務的積極態度，相信與近期樓市氣氛轉好有關，銀行希望新一年打響頭炮。他認為今年銀行對按揭業務目標會更為進取，令申請按揭的客戶整體受惠。莊錦輝指出，中小型銀行的回贈仍然較高，但大型銀行加回贈之後，兩者的差距已經收窄，中小型銀行亦需要作出回應，以保持市場的佔比，預料去到年中，按揭回贈有機會突破1.5%，接近2023年年尾的水平。他補充，雖然今次大型銀行加回贈至1%，惟需要符合不少條件，包括貸款額要不少於1,000萬元、需設立理財戶口，以及只限一手物業等，不過這些限制未來都有機會放寬。

中原按揭：大行按揭吸引力續增

中原按揭董事總經理王美鳳表示，大型銀行近月相繼上調現金回贈，扭轉去年中小型銀行之回贈高於大行的局面；目前大型銀行提供予按揭客戶的回贈優惠已追貼甚至超越一些中小型銀行，令大行按揭的吸引力進一步增加。年初屬於銀行通常樓按取態最積極時期，加上樓市已回穩進入上升軌道，物業交投亦暢順令銀行對承造樓按業務的信心大增，促使銀行積極性增加以加快經營按揭業務目標，以期望在年初階段增加競爭力吸納客戶。

對於未來回贈走勢，王美鳳分析指，過往例如在2023年銀行之按揭現金回贈高位曾達2%至3%，現時銀行回贈水平普遍介乎0.3%至高達1%，與高位水平仍有距離，故此當銀行樓按積極性增加時間仍有上調空間。 未來按揭回贈走勢將取決於銀行樓按競爭情況及資金成本變化，美息年內進一步下跌有利港元拆息逐步回落，拆息下跌意味銀行資金成本下降，便有利銀行將有較大空間增加按揭優惠。

大銀行對突破1%按揭回贈仍克制

她又說，目前大銀行對於突破1%回贈仍顯克制，後續需視乎市場競爭情況，若市場上有銀行率先進一步提高回贈以加強競爭力，預料屆時亦會推動有銀行跟隨，令整體現金回贈水平進一步上調。

現時採用「細P」的大型銀行，其H按計劃普遍為H+1.3厘，封頂息為P-1.75厘。去年9月美國重啟減息後，本地銀行跟隨下調最優惠利率，在9月及11月分別下調最優惠利率0.125厘，兩度合共減息0.25厘，「細P」重返加息周期前的5厘水平，以今日一個月HIBOR報2.86369厘，供樓實際按息為3.25厘。

