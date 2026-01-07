Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

GUM稱強積金回報8年最高 港股估值仍處低位 上半年看29000點

投資理財
更新時間：14:13 2026-01-07 HKT
發佈時間：14:13 2026-01-07 HKT

強積金顧問機構GUM公布，截至去年底，強積金綜合指數報286.4，按年漲16.7%，為8年來新高，亦連續3年錄得正回報。該機構又指，去年人均回報4.5萬元，創歷史新高，按年升逾1倍。GUM常務董事陳銳隆表示，港股估值處於相對低位，具備修復空間，料上半年目標位可達29000點；而美股科技板塊亦具支撐力，且減息環境下債券市場亦有望貢獻穩健收益，至2026年年中強積金可錄得6%回報。

宜留意「環球股票基金」

GUM首席投資總監劉嘉鴻補充道，「環球股票基金」值得留意，雖美股估值偏高，但去年12月標指再度挑戰年內新高，維持強勁上升勢頭。他認為，環球股票基金可維持適量的美股配置，而美元長遠將緩慢走弱，非美元資產有望繼續受益於匯率優勢，提升整體回報潛力。

回顧2025年，強積金3大資產類別指數及所有附屬基金指數都錄得正回報，其中股票基金錄逾23.7%正回報，成為強積金整體增長主要推動力。

AI板塊仍是股市核心支撐

整體而言，大中華股票基金回報達33.7%，最終跑贏；港股基金回報達30.7%，在上半年領漲；美股及日股回報分別為14.3%及21.3%。GUM指出，科技股尤其AI板塊仍將是核心支撐力，標普500指數有望突破前期高點，目標位看至7100點。

港股方面，劉嘉鴻預計，中央將持續推行積極財政政策及寬鬆貨幣政策，在五中全會召開前，恒指有望繼續平穩發展。
 

