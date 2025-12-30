HIBOR一個月拆息連跌兩日 報3.21厘

香港銀行同業拆息(HIBOR)長短期限利率走勢不一。根據香港銀行公會12月30日公布的數據，與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌13.95點子至3.21107厘。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜息跌11.75點子至3.88036厘；一星期拆息跌26.48點子至4.19429厘；兩星期拆息跌7.17點子至3.89464厘。

中長期利率

中長期利率方面，兩個月拆息跌4.83點子至3.03607厘；三個月拆息亦跌4.83點子至3.03607厘；六個月拆息跌1.92點子至3.03125厘。唯一上升的是十二個月拆息，微升0.07點子至3.09238厘。

