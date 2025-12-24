HIBOR走勢｜1個月拆息止跌回升 報3.28911厘
更新時間：11:21 2025-12-24 HKT
根據香港銀行公會12月24日公布的數據，港元拆息大部分向上。與樓按相關的1個月港元拆息(HIBOR)止跌回升，升18.27點子至3.28911厘。
短期拆息
隔夜拆息升107.58點子至4.02393厘；1星期拆息升128.01點子至4.4031厘；2星期拆息升53.69點子至3.9281厘。
中長線利率
中長線利率方面，2個月拆息升1.04點子至3.04446厘；3個月拆息升6.54點子至3.09494厘；6個月拆息微升0.45點子至3.03714厘。唯一錄得下跌的12個月拆息則跌0.11點子至3.09202厘。
